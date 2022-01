PM Modi Security breach: पंजाब में पीएम सुरक्षा की जांच के लिए पैनल गठित करेगा सुप्रीम कोर्ट, जानें विस्तार से

PM Modi Security breach: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल ही में पंजाब दौरे के दौरान हुई ‘सुरक्षा में चूक’ की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से कराने का अनुरोध करते हुए 10 जनवरी, 2022 को सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई. कोर्ट ने 10 जनवरी, 2022 को एक स्वतंत्र समिति गठित करने पर सहमति व्यक्त की.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह मामले की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन करेगा. साथ ही केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा गठित समितियों के ‘सुरक्षा चूक’ मामले की जांच करने पर रोक लगा दी.

Supreme Court agrees to set up an independent committee, to be headed by a former Supreme Court judge to probe Prime Minister Narendra Modi's security breach in Ferozepur, Punjab last week. pic.twitter.com/VOGKJrMEmS