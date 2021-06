केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BRO की 63 परियोजनाओं का किया उद्घाटन

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 जून 2021 को सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा निर्मित 63 बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि जिन सड़कों का निर्माण बीआरओ कर रहे हैं वह देश की विकास की गति को बढ़ाने वाले हैं.

रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा निर्मित 63 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया. इस यात्रा का का उद्देश्य चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के बीच क्षेत्र में भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लेना है.

Defence Minister Rajnath Singh inaugurates 63 infra projects constructed by Border Roads Organisation in Ladakh.



"Connectivity has great importance in the development of a country. BRO has played a significant role in connecting many areas of the country," he says pic.twitter.com/kjbOKG4sHP