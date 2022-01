Republic Day Parade 2022 Highlights: भारत ने मनाया 73वां गणतंत्र दिवस, जानें विस्तार से

Republic Day Parade 2022 Highlights: देश आज (26 जनवरी) 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. गणतंत्र दिवस के अवसर पर 75 विमानों ने फ्लाई पास्ट किया. ये फ्लाई पास्ट आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया गया. इस दौरान वायुसेना के 75 विमानों ने आसमान में करतब दिखाए. गणतंत्र दिवस (Republic Day) के मौके पर राजपथ पर आयोजित परेड में देश के भिन्न-भिन्न राज्यों की झांकियां निकलती हैं.

आपको बता दें कि आज ही के दिन 26 जनवरी, 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था. इस महत्वपूर्ण मौके पर दिल्ली के राजपथ पर भव्य परेड आयोजन होता है. देश की सैन्य शक्ति और एकता-अखंडता की शक्ति की झलक आज देश के कोने-कोने में देखने को मिल रही है. इस खास मौके दिल्ली में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है.

73वें गणतंत्र दिवस

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को राजपथ पर तिरंगा फहराया गया. आपको बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई और गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत हो गई. प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी.

#WATCH The cockpit view of the Rudra formation led by Col Sudipto Chaki of 301 Army Aviation Special Operations Sqn with National Flag comprising two Dhruv helicopters and two ALH Rudra Helicopters#RepublicDayParade



(Video source: Ministry of Defence) pic.twitter.com/2Hac9YbPqb — ANI (@ANI) January 26, 2022

नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी

गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को पहली बार नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई. इस झांकी का विषय 'उड़ान- उड़े देश का आम नागरिक' था. इस झांकी ने क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान' को प्रदर्शित किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर पुष्पांजलि अर्पित की तथा भारतीय सशस्त्र बलों के शहीद हुए वीरों के लिए दो मिनट का मौन रखा.

Grand finale of the Republic Day parade - the fly-past with 75 aircraft of the Indian Air Force pic.twitter.com/k2SnYgTYeC — ANI (@ANI) January 26, 2022

राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड

हरियाणा ने राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड की अपनी झांकी में ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की आदमकद प्रतिमा प्रदर्शित की. इस झांकी में ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया, पैरालंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल समेत अन्य खिलाड़ी दर्शकों का अभिवादन करते दिखे. झांकी में कुश्ती और राज्य का लोक नृत्य भी प्रदर्शित किया गया.

फ्लाई पास्ट में राफेल

फ्लाई पास्ट में राफेल, सुखोई, जैगुआर, एमआई-17, सारंग, अपाचे और डकोटा विमान शामिल हुए. इन्होंने आसमान में राहत, मेघना, एकलव्य, त्रिशूल, तिरंगा, विजय और अमृत समेत कई संरचनाओं का प्रदर्शन किया. सबसे पहले फ्लाई पास्ट में एमआई-17 हेलीकॉप्टर आए जिन्होंने राहत संरचना का प्रदर्शन किया. एमआई-17 विमान अक्सर मानवीय सहायता में काम आते हैं. फ्लाई पास्ट में 5 एमआई-17 हेलीकॉप्टर शामिल रहे.

Parachute Regiment attired in the new combat uniform of the Indian Army and carrying weapon Tavor Assault rifles at the #RepublicDay parade pic.twitter.com/OFytkRjEew — ANI (@ANI) January 26, 2022

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है

इस साल भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. गणतंत्र दिवस की धूम इस बार कुछ दिनों पहले ही शुरू हो गई थी. भारत को वर्ष 1947 में ही अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिल गई थी, लेकिन तीन साल के बाद 26 जनवरी, 1950 में भारत में संविधान लागू हुआ था. इस कारण से हर साल 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है.

गणतंत्र दिवस पहली बार कब मनाया गया?

गणतंत्र दिवस पहली बार 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था. इस दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया था तथा भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था. तब से प्रत्येक साल 26 जनवरी को देश में गणतंत्र दिवस (Republic Day) मनाया जाता है.