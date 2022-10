Sajan Bhanwala: भारत के ग्रीको रोमन रेसलर साजन भानवाला ने U23 में जीता पहला पदक, जानें क्या है ग्रीको रोमन स्टाइल?

Sajan Bhanwala: भारत के ग्रीको-रोमन रेसलर साजन भानवाला (Sajan Bhanwala) ने अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए कांस्य जीतने वाले पहले ग्रीको-रोमन रेसलर बन गये है. उन्होंने यह पदक 77 किग्रा वर्ग में जीता है. उन्होंने यह पदक ग्रीको रोमन स्टाइल में जीता है. उन्होंने इस रेपेचेज मैच में यूक्रेन के दिमित्रो वासेत्स्की से बेहतर प्रदर्शन किया और पदक हासिल किया. यह प्रतियोगिता स्पेन में आयोजित की जा रही है.

भारतीय टीम में दो महिलाओं सहित छह ग्रीको-रोमन रेसलर इस गेम में भाग ले रहे है. साजन भानवाला ने लिथुआनिया के ऐस्टिस लिआगमिनास पर 3-0 से जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन मोल्दोवा के एलेक्जेंड्रिन गुटु से अपना प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गए थे.

