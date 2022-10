New PM of Sweden: उल्फ क्रिस्टर्सन बने स्वीडन के नए प्रधानमंत्री, जानें उनके बारें में

New PM of Sweden: स्वीडन की संसद ने कंजरवेटिव मॉडरेट पार्टी के नेता उल्फ क्रिस्टर्सन (Ulf Kristersson) को देश के नए प्रधानमंत्री में के रूप में चुना है. 11 सितंबर को संपन्न हुए चुनाव में उन्हें 20 प्रतिशत वोट हासिल हुए थे. उल्फ स्वीडिश राजनीति में एक नये विकल्प के रूप में उभरे है. उन्होंने हाल ही में स्वीडन डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर एक समझौता प्रस्तुत किया था जिसके कारण वह स्वीडिश राजनीति के केंद्र में आ गये थे.

59 वर्षीय क्रिस्टर्सन 176-173 वोटों से निर्वाचित हुए है. हालांकि उनके तीन दलों के गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, लेकिन स्वीडन में, प्रधान मंत्री तब तक शासन कर सकते हैं जब तक उनके खिलाफ कोई अन्य संसदीय बहुमत ना आये. उल्फ क्रिस्टर्सन ने नाटो (NATO) की सदस्यता के लिए यूक्रेन के अप्लिकेशन का भी समर्थन किया है.

As of today, 18 October 2022, Sweden has a new Government, led by Prime Minister Ulf Kristersson. Read more about Sweden’s new Government on https://t.co/S0A8NzfL1M pic.twitter.com/6a5KsCK6Dk

पीएम मोदी ने स्वीडन के अगले प्रधान मंत्री के रूप में चुने जाने पर उल्फ क्रिस्टर्सन को बधाई दी है उन्होंने दोनों देशों के बीच बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अपने स्वीडिश समकक्ष के साथ निकटता से सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई है.

Congratulations to H. E. Mr. Ulf Kristersson on his election as the next Prime Minister of Sweden. I look forward to working closely together to further strengthen our multi-faceted partnership. @SwedishPM