शहाबुद्दीन चुप्पू चुने गए बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति, जानें जज से शीर्ष पद तक पहुँचने का सफ़र

Mohammad Shahabuddin Chuppu: बांग्लादेश में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को निर्विरोध देश का 22वां राष्ट्रपति चुना गया है. मुख्य चुनाव आयोग ने पूर्व न्यायाधीश और स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू के नाम की घोषणा की है.

74 वर्षीय चुप्पू राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह लेंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त काज़ी हबीबुल अवल ने बांग्लादेश के निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में चुप्पू के नाम की घोषणा की है.

बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के पद के लिए किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की थी, जिस कारण शहाबुद्दीन चुप्पू का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा था.

Mohammad Shahabuddin Chuppu has been declared as the next president-elect of Bangladesh by the country’s Election Commission https://t.co/sWJN72J1ik pic.twitter.com/O0QwEnktGl