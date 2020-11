शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास, अब आईपीएल में भी नहीं दिखेंगे

चेन्नई सुपरकिंग्स के ऑस्ट्रेलियाई ओपनर शेन वॉटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारुपों से संन्यास लेने का फैसला किया है. उन्होंने इसकी जानकारी फ्रैंचाइजी को आईपीएल 2020 में टीम के आखिरी मैच के बाद दे दी थी. वॉटसन चेन्नई तथा किंग्स इलेवन पंजाब के बीच हुए आखिरी मुकाबले में नहीं खेले थे.

इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके शेन वॉटसन कई देशों में फ्रैंचाइजी क्रिकेट खेल रहे थे. आइपीएल के इस सत्र में वाटसन 11 मैचों में सिर्फ 299 रन ही बना सके. शेन वॉटसन इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं. शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के सबसे शानदार ऑराउंडरों में से एक रहे हैं.

• शेन वॉटसन आईपीएल में कई बार धुंआधार परफॉर्मेंस दी है. उन्होंने 145 मैचों में 3874 रन बनाए और 92 विकेट भी अपने नाम किए. उन्होंने आईपीएल में 4 शतक लगाये और बेहतरीन फिल्डिंग कर 40 कैच अपने नाम किये.

• वॉटसन ने अपना आखिरी आईपीएल मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 29 अक्टूबर को खेला था. वॉटसन चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के अलावा राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए भी खेल चुके हैं.

• वॉटसन ने साल 2008 में राजस्थान रॉयल्स को अपना पहला खिताब जीतने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. शेन वॉटसन आईपीएल 2020 में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे. उन्होंने 11 मैचों में 29.90 की औसत से 299 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 2 अर्धशतक जमाए. उनका स्ट्राइक रेट 121.05 रहा.

• शेन वॉटसन ने आईपीएल 2018 के फाइनल मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शतक जड़ते हुए चेन्नई को तीसरा आईपीएल खिताब जिताने में मदद की थी. चेन्नई ने उन्हें 2018 में बोली लगाकर अपनी टीम में किया था.

• वॉटसन ने साल 2018 सीजन में 6 विकेट लेने के साथ-साथ 15 मैच में 555 रन भी बनाए थे. इसके बाद साल 2019 में उन्होंने 17 मैच में 398 रन बनाये थे.

शेन वॉटसन ने आईपीएल 2019 में मुंबई के साथ फाइनल मैच में 80 रनों की शानदार पारी खेली थी. उस दौरान उनके घुटने से लगातार खून निकल रहा था, फिर भी वॉटसन ने 59 गेंद की पारी में 8 चौके और 4 छक्के लगाए थे. हालांकि, उनकी टीम को जीत नहीं मिली थी. सीएसके की टीम 1 रन से फाइनल हार गई थी.

Shane Watson in IPL:



- 3874 runs & 92 wickets.

- Man of the tournament in 2008.

- Man of the tournament in 2013.

- 52 vs DD in 2008 Semi-final.

- 117* vs SRH in 2018 Final.

- 50 vs DC in 2019 Qualifier.

- 80 vs MI in 2019 Final.



One of the biggest match-winner ever in IPL. pic.twitter.com/gkwEHUOq20