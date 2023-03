अब आपका Aadhaar हुआ और सिक्योर, UIDAI ने लांच की AI-आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण सुविधा

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 'आधार' को और सिक्योर करते हुए एक नई तकनीक को लांच किया है. इसकी मदद से फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण और स्पूफिंग प्रयासों को तेजी से जांचा जा सकता है जो किसी भी आधार यूजर के डेटा को सुरक्षित रखने में मददगार साबित होगा.

