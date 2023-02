National Science Day 2023: जानें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का 'रमन प्रभाव',यहां पढ़ें थीम,महत्व और इतिहास

विज्ञान आज से नहीं कई वर्षो से मानव विकास से जुड़ा हुआ है. विज्ञान के बिना आज के समय में मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती. दुनिया के अन्य विकसित देशों की तरह भारत का भी योगदान विज्ञान के क्षेत्र में काफी अहम रहा है.

आज के समय में भारत दुनिया के कई अग्रणी देशों की कतार में खड़ा है, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है. भारत में कई महान वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है, जिनमें सर चंद्रशेखर वेंकट रमन (Sir Chandrasekhara Venkata Raman) का नाम प्रमुखता से लिया जाता है.

भारत रत्न और महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने फिजिक्स के क्षेत्र में 28 फरवरी 1928 को 'रमन प्रभाव' (Raman effect) की महत्वपूर्ण खोज की थी. इस दिन को महत्व और सम्मान देने के लिए पूरे देश में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है. चंद्रशेखर वेंकट रमन को इस खोज के लिए वर्ष 1930 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था.

Science is the tool that gives the power to change society and drives genesis. CV Raman's path-breaking discovery of the Raman Effect opened doors to many truths and possibilities#NationalScienceDay pic.twitter.com/dukmzd6YGO