New Core: साइंटिस्टों ने पृथ्वी के केंद्र में एक नए कोर की खोज की, यहाँ देखें डिटेल्स

ऑस्ट्रेलियन नैशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक कोर के भीतर पांचवीं परत का पता लगाया है. इस नई खोज में वैज्ञानिकों का कहना है कि आंतरिक कोर के भीतर एक ठोस गेंद जैसी संरचना का पता चला है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के विकास को सूचित करने में मदद कर सकती है.

शोधकर्ताओं ने पिछले दशक के लगभग 200, छः या उससे अधिक तीव्रता के भूकंपों के आंकड़ों का विश्लेषण किया है.

हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रस्ट, मेंटल, लिक्विड आउटर कोर और सॉलिड इनर कोर की चार परत शामिल है. लेकिन अब वैज्ञानिकों ने हमारे ग्रह के आंतरिक कोर के भीतर एक नई विशिष्ट लेयर का पता लगाया है.

शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बेहतर ढंग से समझने के लिए आंतरिक कोर का अध्ययन किया है. इस प्रकार का अध्यन ग्रह पर जीवन को संभव बनाने में मदद करता है.

