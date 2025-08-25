इस राज्य में है भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम? जानें नाम?

भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम: नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत का एक प्रमुख खेल केंद्र है। इसे मुख्य रूप से क्रिकेट के लिए डिजाइन किया गया है और यह विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है। यह सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर 63 एकड़ में फैला है। स्टेडियम में 360-डिग्री पोडियम कॉनकोर्स (चारों तरफ घूमने के लिए खुला रास्ता), 11 क्रिकेट पिच, चार ड्रेसिंग रूम और एक ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल है। यहां कोई भी खंभा ऐसा नहीं है, जो मैदान देखने में रुकावट पैदा करे, इसलिए हर सीट से मैदान का साफ नजारा दिखता है। यह स्टेडियम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और IPL टीम गुजरात टाइटन्स का होम ग्राउंड है और यहां बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का इतिहास यह स्टेडियम मूल रूप से 1983 में बनाया गया था और इसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। 2006 में इसकी मरम्मत की गई, लेकिन 2015 में इसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया ताकि इसे फिर से बड़े पैमाने पर बनाया जा सके। नए स्टेडियम का उद्घाटन फरवरी 2021 में हुआ। इसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया, जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में इसके बदलाव की कल्पना की थी। उद्घाटन के बाद से, यहां भारत और इंग्लैंड के बीच पिंक-बॉल टेस्ट जैसे बड़े क्रिकेट मैच और "नमस्ते ट्रंप" जैसे राजनीतिक कार्यक्रम हो चुके हैं।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम क्यों है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भारत में बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और सार्वजनिक कार्यक्रमों की मेजबानी की मांग को पूरा करने के लिए बनाया गया था। क्रिकेट देश में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है, इसलिए ज्यादा क्षमता वाले और आधुनिक सुविधाओं से लैस एक स्टेडियम की जरूरत थी। यह स्टेडियम न केवल भारत के खेल ढांचे को मजबूत करता है, बल्कि अहमदाबाद को एक वैश्विक खेल स्थल के रूप में भी पहचान दिलाता है। इसका विशाल आकार, पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन और आधुनिक सुविधाएं इसे दुनिया भर के आधुनिक स्टेडियमों के लिए एक मिसाल बनाते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाम ईडन गार्डन्स नरेंद्र मोदी स्टेडियम 1,32,000 की क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जबकि कोलकाता का ईडन गार्डन्स लगभग 66,000 की क्षमता के साथ दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। ईडन गार्डन्स का ऐतिहासिक महत्व है और इसे अक्सर "भारतीय क्रिकेट का मक्का" कहा जाता है। लेकिन आकार और आधुनिक सुविधाओं के मामले में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम लगभग दोगुना बड़ा और तकनीकी रूप से ज्यादा बेहतर है।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम और उसके आसपास के प्रमुख आकर्षण यह स्टेडियम एक बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है और इसमें लक्जरी बॉक्स, एक क्लब हाउस, जिम और एक क्रिकेट अकादमी जैसी कई सुविधाएं हैं। इसके आस-पास के आकर्षणों में साबरमती रिवरफ्रंट, गांधी आश्रम और अपनी विरासत और संस्कृति के लिए मशहूर अहमदाबाद शहर शामिल है। स्टेडियम में अक्सर कॉन्सर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्तर के समारोह भी होते हैं। अहमदाबाद का मौसम अहमदाबाद में गर्मियां बहुत तेज होती हैं और तापमान 45°C से ऊपर पहुंच जाता है। यहां सर्दियां हल्की होती हैं और जुलाई से सितंबर के बीच मानसून का मौसम रहता है। ज्यादातर क्रिकेट मैच अक्टूबर से मार्च के ठंडे महीनों के दौरान रखे जाते हैं। स्टेडियम में आधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम और सुविधाएं हैं, ताकि खराब मौसम के दौरान भी दर्शकों को आराम मिल सके। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में रोचक तथ्य दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम