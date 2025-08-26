यूपी सरकार ने लॉच की शुभांशु शुक्ला के नाम पर स्कॉलरशिप, अब सच होगा स्पेस पर जाने का सपना….

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सफल मिशन पूरा करने के बाद शुभांशु शुक्ला सोमवार को लखनऊ लौट आए। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक नई छात्रवृत्ति शुरू करने की घोषणा की।

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सफल मिशन पूरा करने के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सोमवार को अपने शहर लखनऊ लौट आए। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अन्य नेताओं शुभांशु शुक्ला से मुलाकाल की और उन्हें बधाई दिया। इसके साथ ही सीएम योगी ने देश को गौरव दिलाने वाले शुभांशु शुक्ला के नाम से एक नई स्कॉलरशिप भी लॉच की। सीएम ने कहा कि यह छात्रवृत्ति अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे राज्य के छात्रों को अपने सपने पूरे करने में मदद करेगी। अंतरिक्ष मिशन में शामिल होने वाले यूपी के पहले नागरिक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ऐसे अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनने वाले उत्तर प्रदेश के पहले नागरिक हैं, इसलिए हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपनी पढ़ाई जारी रखने के इच्छुक छात्रों के लिए उनके नाम पर एक छात्रवृत्ति शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश ने हाल के वर्षों में अंतरिक्ष शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है।

क्षेत्र में शुरू होंगे डिग्री कोर्स चार साल पहले, यूपी में कोई भी विश्वविद्यालय या संस्थान स्पेस टेक्नोलॉजी की पढ़ाई, कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रदान नहीं करता था। आज, मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय और गोरखपुर स्थित AKTU जैसे संस्थानों के साथ-साथ एक दर्जन से ज़्यादा विश्वसविद्यालयों में इस क्षेत्र में प्रगति हो रही है। अब छात्रों के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी की शिक्षा हासिल करना आसान हो गया है। यह हमारे संस्थानों की भारत की विकास गाथा में सक्रिय योगदान देने की इच्छाशक्ति को दर्शाता है। घर वापस आकर अच्छा लगा: शुभांशु शुक्ला मुख्यमंत्री आवास पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए शुभांशु शुक्ला ने कहा, "मैंने जिस तरह का उत्साह और उमंग देखी है, उसके लिए मैं वाकई बहुत आभारी महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर वापस आ गया हूं और यह बहुत अच्छा लगा। यहां मैंने जो उत्साह देखा है और लोगों ने जो प्यार और समर्थन दिखाया है, उससे मैं बहुत खुश हूं। मुझे गर्व है कि मेरे एक मिशन के ज़रिए इतना उत्साह पैदा हुआ है। उन्होंने आगे कहा की "मैं इस बात से और भी ज़्यादा खुश हूं कि हमने जो गति पैदा की है, वह निश्चित रूप से हमारी अंतरिक्ष यात्रा को और आगे ले जाने में बहुत मदद करेगी।"