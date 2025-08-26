इन 11 देशों में भारत से भी आधे दाम में मिलते हैं iPhone 16

एप्पल ने अपने Glowtime Event में अपना नया फ्लैगशिप, iPhone 16 सीरीज लॉन्च कर दिया है। इसके लॉन्च के बाद दुनियाभर में इसकी चर्चा हो रही है और लोग बेसब्री से इसके उपलब्ध होने का इंतजार कर रहे हैं। नई iPhone 16 सीरीज 13 सितंबर को शाम 5:30 बजे (IST) से प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध होगी और 20 सितंबर से स्टोर्स में मिलने लगेगी। Welcome to the new era of iPhone!



Built for Apple Intelligence, the iPhone 16 lineup delivers a powerful, personal, and private experience right at your fingertips. And with the new Camera Control, you’ll never miss a moment. pic.twitter.com/zBsx9xOBl1 — Tim Cook (@tim_cook) September 9, 2024

बेस वेरिएंट- iPhone 16 और iPhone 16 प्लस की कीमत पिछले साल जैसी ही रखी गई है। वहीं, इस साल प्रो मॉडल्स की कीमत भारत में थोड़ी कम है। हालांकि, एक बात जो साफ दिख रही है, वह है अलग-अलग देशों में इसकी कीमतों में अंतर। भारत एप्पल के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन इसके बावजूद कई दूसरे देशों में iPhone 16 सस्ता मिल रहा है।

टॉप 11 देश, जहां iPhone 16 भारत से सस्ता है देश iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max भारत 79,900 रुपये 89,900 रुपये 1,19,900 रुपये 1,44,900 रुपये अमेरिका 799 डॉलर 899 डॉलर 999 डॉलर 1,199 डॉलर भारतीय रुपये में कीमत 69,512 रुपये 78,212 रुपये 86,912 रुपये 1,04,312 रुपये यूके 799 पाउंड 899 पाउंड 999 पाउंड 1,199 पाउंड भारतीय रुपये में कीमत 93,961 रुपये 1,05,721 रुपये 1,17,481 रुपये 1,41,001 रुपये दुबई (UAE) 3,399 दिरहम 3,799 दिरहम 4,299 दिरहम 5,099 दिरहम भारतीय रुपये में कीमत 80,794 रुपये 90,302 रुपये 1,02,187 रुपये 1,21,203 रुपये चीन 5,999 युआन 6,999 युआन 7,999 युआन 9,999 युआन भारतीय रुपये में कीमत 72,621 रुपये 84,727 रुपये 96,832 रुपये 1,21,043 रुपये हॉन्ग कॉन्ग 6,899 हॉन्ग कॉन्ग डॉलर 7,699 हॉन्ग कॉन्ग डॉलर 8,599 हॉन्ग कॉन्ग डॉलर 10,199 हॉन्ग कॉन्ग डॉलर भारतीय रुपये में कीमत 76,919 रुपये 85,839 रुपये 95,873 रुपये 1,13,712 रुपये वियतनाम 22,999,000 डोंग 25,999,000 डोंग 28,999,000 डोंग 34,999,000 डोंग भारतीय रुपये में कीमत 76,007 रुपये 85,922 रुपये 95,836 रुपये 1,15,665 रुपये थाईलैंड 29,900 बात 34,900 बात 39,900 बात 48,900 बात भारतीय रुपये में कीमत 79,981 रुपये 93,355 रुपये 1,06,730 रुपये 1,30,805 रुपये जापान 124,800 येन 139,800 येन 159,800 येन 189,800 येन भारतीय रुपये में कीमत 73,434 रुपये 82,260 रुपये 94,028 रुपये 1,11,680 रुपये ऑस्ट्रेलिया 1,399 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 1,599 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 1,799 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 2,149 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर भारतीय रुपये में कीमत 78,919 रुपये 90,202 रुपये 1,01,484 रुपये 1,21,228 रुपये कनाडा 1,129 कनाडाई डॉलर 1,279 कनाडाई डॉलर 1,449 कनाडाई डॉलर 1,749 कनाडाई डॉलर भारतीय रुपये में कीमत 71,039 रुपये 80,478 रुपये 91,175 रुपये 1,10,051 रुपये सिंगापुर 1,299 सिंगापुर डॉलर 1,399 सिंगापुर डॉलर 1,599 सिंगापुर डॉलर 1,899 सिंगापुर डॉलर भारतीय रुपये में कीमत 76,598 रुपये 94,856 रुपये 1,08,484 रुपये 1,28,757 रुपये

नोट: भारतीय रुपये में बदली गई कीमतें भारतीय रुपये के मूल्य के आधार पर रोजाना बदल सकती हैं। इन कीमतों की गणना अगस्त 2025 के अनुसार की गई है। भारत में iPhone 16 महंगा क्यों है? भारत में आईफोन की ज्यादा कीमत के कई कारण हैं। आयात शुल्क (Import Duties): भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी आयात शुल्क लगाता है, खासकर आईफोन जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर। इसका नतीजा यह होता है कि एप्पल यह लागत ग्राहकों पर डाल देता है। GST (वस्तु और सेवा कर): भारत में मोबाइल फोन पर 18% GST लगता है, जिससे ग्राहक के लिए अंतिम कीमत काफी बढ़ जाती है। मुद्रा विनिमय दरें (Currency Exchange Rates): अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये की मजबूती भी कीमतों में अंतर का एक कारण है। कमजोर रुपये का मतलब है कि डॉलर में कीमत वाले प्रोडक्ट्स को आयात करने की लागत बढ़ जाती है। रिटेलर्स का मुनाफा: हालांकि एप्पल ने भारत में अपने स्टोर खोलने शुरू कर दिए हैं, फिर भी कई ग्राहक थर्ड-पार्टी रिटेलर्स से फोन खरीदते हैं। ये रिटेलर्स अपना मुनाफा जोड़कर कीमत बढ़ा देते हैं।

एप्पल की बाजार में छवि: भारत में एप्पल को एक लक्जरी ब्रांड के रूप में देखा जाता है। एप्पल भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम छवि बनाए रखने के लिए कीमतें ऊंची रखता है। विदेश से iPhone 16 खरीदने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें इन देशों की यात्रा की योजना बनाने या प्रियजनों से विदेश से iPhone 16 लाने के लिए कहने से पहले, कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है: वारंटी की समस्याएं: एप्पल कुछ प्रोडक्ट्स पर अंतरराष्ट्रीय वारंटी देता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। यह पक्का कर लें कि आप जो आईफोन मॉडल खरीद रहे हैं, वह दुनिया भर में कवर होता हो। मुद्रा में उतार-चढ़ाव: विनिमय दरें ऊपर-नीचे हो सकती हैं। अगर आप ऐसे समय में फोन खरीदते हैं जब आपकी मुद्रा कमजोर हो, तो आपकी बचत कम हो सकती है। क्षेत्रीय अंतर: कुछ फीचर्स, जैसे 5G बैंड या नेटवर्क कंपैटिबिलिटी, हर देश में अलग-अलग हो सकते हैं। खरीदने से पहले यह जांच लें कि iPhone 16 का जो वेरिएंट आप खरीद रहे हैं, वह भारतीय नेटवर्क पर ठीक से काम करेगा।