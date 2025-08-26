Schools Holiday on 27th August
Focus
Quick Links

इन 11 देशों में भारत से भी आधे दाम में मिलते हैं iPhone 16

By Mahima Sharan
Aug 26, 2025, 17:57 IST

क्या आप iPhone 16 खरीदने की सोच रहे हैं? तो जानिए उन 11 देशों के बारे में, जहां नया आईफोन भारत से कम कीमत पर मिल रहा है और अपनी खरीद पर पैसे बचाएं! भारत की तुलना में अमेरिका में iPhone 16 सबसे सस्ता है। यहां बेस मॉडल की कीमत 67,076 रुपये से शुरू होती है और प्रो मैक्स मॉडल की कीमत 1,00,657 रुपये तक जाती है। यहां कीमतों के साथ पूरी लिस्ट दी गई है।

Iphone 16 Prize in all over the world
Iphone 16 Prize in all over the world

एप्पल ने अपने Glowtime Event में अपना नया फ्लैगशिप, iPhone 16 सीरीज लॉन्च कर दिया है। इसके लॉन्च के बाद दुनियाभर में इसकी चर्चा हो रही है और लोग बेसब्री से इसके उपलब्ध होने का इंतजार कर रहे हैं। नई iPhone 16 सीरीज 13 सितंबर को शाम 5:30 बजे (IST) से प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध होगी और 20 सितंबर से स्टोर्स में मिलने लगेगी।


बेस वेरिएंट- iPhone 16 और iPhone 16 प्लस की कीमत पिछले साल जैसी ही रखी गई है। वहीं, इस साल प्रो मॉडल्स की कीमत भारत में थोड़ी कम है। हालांकि, एक बात जो साफ दिख रही है, वह है अलग-अलग देशों में इसकी कीमतों में अंतर। भारत एप्पल के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन इसके बावजूद कई दूसरे देशों में iPhone 16 सस्ता मिल रहा है।

टॉप 11 देश, जहां iPhone 16 भारत से सस्ता है

देश

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

भारत

79,900 रुपये

89,900 रुपये

1,19,900 रुपये

1,44,900 रुपये

अमेरिका

799 डॉलर

899 डॉलर

999 डॉलर

1,199 डॉलर

भारतीय रुपये में कीमत

69,512 रुपये

78,212 रुपये

86,912 रुपये

1,04,312 रुपये

यूके

799 पाउंड

899 पाउंड

999 पाउंड

1,199 पाउंड

भारतीय रुपये में कीमत

93,961 रुपये

1,05,721 रुपये

1,17,481 रुपये

1,41,001 रुपये

दुबई (UAE)

3,399 दिरहम

3,799 दिरहम

4,299 दिरहम

5,099 दिरहम

भारतीय रुपये में कीमत

80,794 रुपये

90,302 रुपये

1,02,187 रुपये

1,21,203 रुपये

चीन

5,999 युआन

6,999 युआन

7,999 युआन

9,999 युआन

भारतीय रुपये में कीमत

72,621 रुपये

84,727 रुपये

96,832 रुपये

1,21,043 रुपये

हॉन्ग कॉन्ग

6,899 हॉन्ग कॉन्ग डॉलर

7,699 हॉन्ग कॉन्ग डॉलर

8,599 हॉन्ग कॉन्ग डॉलर

10,199 हॉन्ग कॉन्ग डॉलर

भारतीय रुपये में कीमत

76,919 रुपये

85,839 रुपये

95,873 रुपये

1,13,712 रुपये

वियतनाम

22,999,000 डोंग

25,999,000 डोंग

28,999,000 डोंग

34,999,000 डोंग

भारतीय रुपये में कीमत

76,007 रुपये

85,922 रुपये

95,836 रुपये

1,15,665 रुपये

थाईलैंड

29,900 बात

34,900 बात

39,900 बात

48,900 बात

भारतीय रुपये में कीमत

79,981 रुपये

93,355 रुपये

1,06,730 रुपये

1,30,805 रुपये

जापान

124,800 येन

139,800 येन

159,800 येन

189,800 येन

भारतीय रुपये में कीमत

73,434 रुपये

82,260 रुपये

94,028 रुपये

1,11,680 रुपये

ऑस्ट्रेलिया

1,399 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर

1,599 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर

1,799 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर

2,149 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर

भारतीय रुपये में कीमत

78,919 रुपये

90,202 रुपये

1,01,484 रुपये

1,21,228 रुपये

कनाडा

1,129 कनाडाई डॉलर

1,279 कनाडाई डॉलर

1,449 कनाडाई डॉलर

1,749 कनाडाई डॉलर

भारतीय रुपये में कीमत

71,039 रुपये

80,478 रुपये

91,175 रुपये

1,10,051 रुपये

सिंगापुर

1,299 सिंगापुर डॉलर

1,399 सिंगापुर डॉलर

1,599 सिंगापुर डॉलर

1,899 सिंगापुर डॉलर

भारतीय रुपये में कीमत

76,598 रुपये

94,856 रुपये

1,08,484 रुपये

1,28,757 रुपये

नोट: भारतीय रुपये में बदली गई कीमतें भारतीय रुपये के मूल्य के आधार पर रोजाना बदल सकती हैं। इन कीमतों की गणना अगस्त 2025 के अनुसार की गई है।

भारत में iPhone 16 महंगा क्यों है?

भारत में आईफोन की ज्यादा कीमत के कई कारण हैं।

आयात शुल्क (Import Duties): भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी आयात शुल्क लगाता है, खासकर आईफोन जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर। इसका नतीजा यह होता है कि एप्पल यह लागत ग्राहकों पर डाल देता है।

GST (वस्तु और सेवा कर): भारत में मोबाइल फोन पर 18% GST लगता है, जिससे ग्राहक के लिए अंतिम कीमत काफी बढ़ जाती है।

मुद्रा विनिमय दरें (Currency Exchange Rates): अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये की मजबूती भी कीमतों में अंतर का एक कारण है। कमजोर रुपये का मतलब है कि डॉलर में कीमत वाले प्रोडक्ट्स को आयात करने की लागत बढ़ जाती है।

रिटेलर्स का मुनाफा: हालांकि एप्पल ने भारत में अपने स्टोर खोलने शुरू कर दिए हैं, फिर भी कई ग्राहक थर्ड-पार्टी रिटेलर्स से फोन खरीदते हैं। ये रिटेलर्स अपना मुनाफा जोड़कर कीमत बढ़ा देते हैं।

एप्पल की बाजार में छवि: भारत में एप्पल को एक लक्जरी ब्रांड के रूप में देखा जाता है। एप्पल भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम छवि बनाए रखने के लिए कीमतें ऊंची रखता है।

विदेश से iPhone 16 खरीदने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें

इन देशों की यात्रा की योजना बनाने या प्रियजनों से विदेश से iPhone 16 लाने के लिए कहने से पहले, कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है:

वारंटी की समस्याएं: एप्पल कुछ प्रोडक्ट्स पर अंतरराष्ट्रीय वारंटी देता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। यह पक्का कर लें कि आप जो आईफोन मॉडल खरीद रहे हैं, वह दुनिया भर में कवर होता हो।

मुद्रा में उतार-चढ़ाव: विनिमय दरें ऊपर-नीचे हो सकती हैं। अगर आप ऐसे समय में फोन खरीदते हैं जब आपकी मुद्रा कमजोर हो, तो आपकी बचत कम हो सकती है।

क्षेत्रीय अंतर: कुछ फीचर्स, जैसे 5G बैंड या नेटवर्क कंपैटिबिलिटी, हर देश में अलग-अलग हो सकते हैं। खरीदने से पहले यह जांच लें कि iPhone 16 का जो वेरिएंट आप खरीद रहे हैं, वह भारतीय नेटवर्क पर ठीक से काम करेगा।

फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट की उपलब्धता: अमेरिका में खरीदे गए आईफोन में फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट नहीं होता है। इनमें iPhone 16 और iPhone 16 Pro Max भी शामिल हैं। ये सिर्फ eSIM को सपोर्ट करते हैं।

नेटवर्क-लॉक्ड आईफोन: ध्यान रखें कि कुछ बाजारों में नेटवर्क-लॉक्ड आईफोन बेचे जाते हैं। हो सकता है कि ये भारतीय सिम कार्ड के साथ काम न करें।

निष्कर्ष यह है कि विदेश से iPhone 16 खरीदना पैसे बचाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। खासकर अमेरिका, जापान या हॉन्ग कॉन्ग जैसे देशों में, जहां कीमतें भारत की तुलना में काफी कम हैं।

हालांकि, बचत की तुलना वारंटी कवरेज, कस्टम ड्यूटी और कंपैटिबिलिटी जैसी समस्याओं से करना जरूरी है। अगर आप सब कुछ ठीक से करते हैं, तो आप एप्पल के नए डिवाइस पर एक अच्छी डील पा सकते हैं। इससे आपको भारत में लगने वाली भारी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी।

Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News