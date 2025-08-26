MP Excise Constable Exam Date 2025 OUT: एमपी आबकारी कांस्टेबल परीक्षा तिथि घोषित, यहां देखें नोटिस

MP Excise Constable Exam Date 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) पूरे राज्य में 09 सितंबर को एक्साइज कांस्टेबल (आबकारी आरक्षक) पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। बोर्ड जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर MP एक्साइज कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा। एडमिट कार्ड एक बहुत जरूरी दस्तावेज है, जिसे परीक्षा केंद्र पर ले जाना होता है। इसे लॉग इन जानकारी का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। हॉल टिकट के अलावा, एक फोटो आईडी कार्ड जैसे अन्य दस्तावेज भी लाना अनिवार्य है, जैसा कि हॉल टिकट पर बताया गया है। इस भर्ती अभियान के तहत पूरे राज्य में कुल 253 एक्साइज कांस्टेबल (आबकारी आरक्षक) पद भरे जाने हैं।

एमपी आबकारी कांस्टेबल परीक्षा तिथि 2025 नोटिस PDF

MP एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा तारीख 2025 की पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे परीक्षा नोटिस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं-