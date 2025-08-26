ICSI Result 2025 Live Updates
MP Excise Constable Exam Date 2025 OUT: एमपी आबकारी कांस्टेबल परीक्षा तिथि घोषित, यहां देखें नोटिस

By Vijay Pratap Singh
Aug 26, 2025, 12:02 IST

MP Excise Constable Exam Date 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) पूरे राज्य में 09 सितंबर को एक्साइज कांस्टेबल (आबकारी आरक्षक) पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। बोर्ड जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर MPESB एक्साइज कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा। हॉल टिकट अपडेट और अन्य जानकारी यहां देखें।

MP Excise Constable Exam Date 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) पूरे राज्य में 09 सितंबर को एक्साइज कांस्टेबल (आबकारी आरक्षक) पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। बोर्ड जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर MP एक्साइज कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा। एडमिट कार्ड एक बहुत जरूरी दस्तावेज है, जिसे परीक्षा केंद्र पर ले जाना होता है। इसे लॉग इन जानकारी का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। हॉल टिकट के अलावा, एक फोटो आईडी कार्ड जैसे अन्य दस्तावेज भी लाना अनिवार्य है, जैसा कि हॉल टिकट पर बताया गया है। इस भर्ती अभियान के तहत पूरे राज्य में कुल 253 एक्साइज कांस्टेबल (आबकारी आरक्षक) पद भरे जाने हैं।

एमपी आबकारी कांस्टेबल परीक्षा तिथि 2025 नोटिस PDF 

MP एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा तारीख 2025 की पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से सीधे परीक्षा नोटिस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं-

MP एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा तारीख 2025 PDF 

MP एक्साइज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025- हाइलाइट्स

इस भर्ती अभियान के तहत, MP एक्साइज कांस्टेबल भर्ती 2025 के माध्यम से कुल 253 एक्साइज कांस्टेबल (आबकारी आरक्षक) पद भरे जाने हैं। नीचे इस भर्ती अभियान की जानकारी देखें-

विवरण

जानकारी

संगठन

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड

पदों का नाम

एक्साइज कांस्टेबल (आबकारी आरक्षक)

पदों की संख्या

253

परीक्षा की तारीख

09 सितंबर, 2025

एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख

जल्द

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल जांच

आधिकारिक वेबसाइट

esb.mp.gov.in.

MP एक्साइज कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025

बोर्ड जल्द ही एक्साइज कांस्टेबल (आबकारी आरक्षक) पदों के लिए हॉल टिकट जारी करेगा। Candidates लिंक पर अपनी लॉग इन जानकारी का उपयोग करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके MP एक्साइज कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं-

  • आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।

  • होमपेज पर, MP Excise Constable Apply Online लिंक खोजें और चुनें।

  • लॉग इन जानकारी बनाने के लिए नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी बुनियादी जानकारी दें।

  • ईमेल या SMS के माध्यम से प्राप्त Registration नंबर और पासवर्ड का उपयोग करें।

  • व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और संपर्क विवरण दर्ज करें।

MP एक्साइज कांस्टेबल 2025 परीक्षा पैटर्न

पूरे राज्य में 09 सितंबर, 2025 को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे। इसमें तीन खंड होंगे, जिनमें General Knowledge, Intellectual Ability & Mental Aptitude, और Mathematics & Simple Numerology शामिल हैं।

विषय

कुल अंक

सामान्य ज्ञान और तर्क (General Knowledge & Reasoning)

40 अंक

बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता (Intellectual Ability and Mental Aptitude)

30 अंक

गणित और सरल अंकशास्त्र (Mathematics and simple numerology)

30 अंक

