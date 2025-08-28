MP Excise Constable Admit Card 2025: एमपी आबकारी कांस्टेबल एडमिट कार्ड का इंतजार, esb.mp.gov.in पर मिलेगा Direct Link

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) द्वारा आयोजित एमपी आबकारी आरक्षक परीक्षा 2025 का आयोजन 9 सितंबर 2025 को किया जाएगा। यह भर्ती परीक्षा राज्यभर के निर्धारित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड और वैध आईडी प्रूफ साथ रखना अनिवार्य है।

MP Excise Constable Admit Card 2025: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) आबकारी आरक्षक (Excise Constable) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी करेगा। यह परीक्षा 9 सितंबर 2025 से राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी और कुल 253 पदों के लिए आयोजित की जाएगी। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा तिथि से पहले अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in से समय पर डाउनलोड कर लें, क्योंकि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य है। बिना हॉल टिकट के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी।

MP Abkari Exam Date 2025

MPESB Abkari Aarakshak Admit Card 2025 Kab Aayega?

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) द्वारा आयोजित अबकारी आरक्षक (Excise Constable) परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग 3 से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। यानी परीक्षा की तारीख 9 सितंबर 2025 है, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि एडमिट कार्ड 5 या 6 सितंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपना Application Number और Date of Birth दर्ज कर लॉगिन करना होगा।

MP Excise Constable Admit Card 2025 - एमपी आबकारी कांस्टेबल परीक्षा एडमिट कार्ड हाइलाइट्स

एमपीईएसबी आबकारी कांस्टेबल परीक्षा का एडमिट कार्ड उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उनकी सभी जरूरी जानकारी होती है। इसमें नाम, रोल नंबर, पंजीकरण संख्या, यूजर आईडी, परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा की तिथि और अन्य निर्देश शामिल होते हैं। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य आबकारी विभाग में आबकारी कांस्टेबल के 253 पदों को भरना है। एमपी एक्साइज कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती है।