NASA Mission: अल नेयादी स्पेस स्टेशन जानें वाले यूएई के दूसरे अंतरिक्ष यात्री होंगे, जानें पहले कौन थे?

Crew-6 Mission: सुल्तान अल नेयादी (Sultan Al Neyadi) अंतरिक्ष में जानें वाले संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे है. इस मिशन को 6। कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा से 27 फरवरी को गया. अल नेयादी अंतरिक्ष में छह महीने का समय बिताने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री होंगे.

नासा ने बताया कि ग्राउंड सिस्टम में किसी समस्या के कारण अभी लॉन्च को रद्द कर दिया गया है.

अल नेयादी के अलावा इस स्पेसएक्स क्रू-6 स्पेस मिशन के अन्य सदस्यों में नासा के कमांडर स्टीफन बोवेन (Stephen Bowen), पायलट विलियम होबर्ग और रूसी कॉस्मोनॉट एंड्री फेडेएव हैं.

सुल्तान अल नेयादी और चालक दल के अन्य सदस्य 24 फरवरी को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च डे गतिविधियों की प्रैक्टिस की थी. यूएई ने इस ख़ुशी में दुनिया की सबसे ऊँची बिल्डिंग के लाइट शो की मदद से इस बात का जश्न मनाया.

Launch Update: Today's #Crew6 launch has been scrubbed due to an issue with ground systems. Stand by for details on a new launch date and time. https://t.co/149FPqMrnu pic.twitter.com/1PSYsjCGpL