AIIMS CRE Exam Analysis 2025: एम्स शिफ्ट 1 पेपर की समीक्षा, कठिनाई का स्तर और अच्छे प्रयास जानें

AIIMS CRE Exam Analysis 2025: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की ओर से विभिन्न AIIMS संस्थानों में ग्रुप B और C के गैर-फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए AIIMS कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (CRE) 2025 का आयोजन 25 से 27 अगस्त 2025 तक किया जा रहा है। यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जा रही है और शिफ्ट 1 दोपहर 12 बजे समाप्त हो गई है। छात्रों की प्रतिक्रिया के अनुसार, परीक्षा का स्तर मध्यम (Moderate) था। यह लेख प्रीलिम्स परीक्षा का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है, जिसमें कठिनाई का स्तर, अच्छे प्रयास, पेपर पैटर्न और विषय कवरेज शामिल हैं। इससे Candidates को अपने प्रदर्शन का आकलन करने और अगले चरण की तैयारी में मदद मिलेगी। AIIMS CRE एग्जाम 2025 AIIMS CRE की चयन प्रक्रिया में शामिल हैं: कंप्यूटर आधारित टेस्ट (प्रीलिम्स)

स्किल टेस्ट (चुने हुए पदों के लिए)

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रीलिम्स परीक्षा में कुल 400 अंकों के लिए 100 MCQ होते हैं, जिसके लिए 3 घंटे का समय मिलता है। हर गलत उत्तर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है।

AIIMS CRE 2025 शिफ्ट का समय परीक्षा में शामिल होने के लिए Candidates को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड में परीक्षा का समय, शिफ्ट का समय और परीक्षा केंद्र की जानकारी दी गई है। AIIMS CRE 2025 कठिनाई का स्तर परीक्षा का कुल कठिनाई स्तर मध्यम (Moderate) माना जा रहा है। सेक्शन के अनुसार कठिनाई स्तर का विवरण नीचे दिया गया है: शिफ्ट परीक्षा समय शिफ्ट 1 सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक शिफ्ट 2 दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक AIIMS CRE Exam 2025 कठिनाई स्तर परीक्षा की समग्र कठिनाई मध्यम मानी जाती है । कठिनाई स्तर का अनुभागवार विभाजन देखें: विषय कठिनाई स्तर सामान्य ज्ञान और योग्यता मध्यम डोमेन-विशिष्ट कठिन AIIMS CRE 2025: अच्छे प्रयास इस सेक्शन में Candidates की प्रतिक्रिया के आधार पर अनुमानित अच्छे प्रयासों के बारे में बताया गया है: इस अनुभाग में, उम्मीदवार फीडबैक के आधार पर अनुमानित अच्छे प्रयासों की जांच कर सकते हैं:

विषय अच्छे प्रयास सामान्य ज्ञान, योग्यता और कंप्यूटर ज्ञान 18-22 डोमेन-विशिष्ट ज्ञान 54-64 कुल 72-86 AIIMS CRE 2025: पूछे गए विषय AIIMS CRE परीक्षा में 2 सेक्शन होते हैं: जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज, और डोमेन-स्पेसिफिक। यहां हमने परीक्षा में पूछे गए कुछ विषयों की जानकारी दी है। जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर नॉलेज

करंट अफेयर्स (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, योजनाएं)

लॉजिकल रीजनिंग (पजल, कोडिंग-डिकोडिंग, सिलोगिज्म)

बेसिक गणित (प्रतिशत, अनुपात, लाभ और हानि)

कंप्यूटर नॉलेज (एमएस ऑफिस, इंटरनेट की बेसिक बातें, साइबर सुरक्षा) AIIMS CRE प्रीलिम्स परीक्षा पैटर्न 2025 Candidates को AIIMS CRE परीक्षा के पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने समय का प्रबंधन कैसे करना है।