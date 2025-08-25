भारत के किस राज्य में हैं सबसे अधिक सांप, यहां जानें नाम

भारत में 300 से भी ज्यादा तरह के सांप पाए जाते हैं। इनमें से कुछ सांप जहरीले नहीं होते, जबकि कुछ बहुत खतरनाक होते हैं। सांप देश के लगभग हर हिस्से में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में इनकी संख्या ज्यादा है। इसका मुख्य कारण यह है कि उन राज्यों का मौसम, जंगल, दलदली इलाके और खेती की जमीनें सांपों के रहने के लिए अनुकूल होती हैं। यहां उन्हें आसानी से भोजन मिल जाता है। भारत में सबसे ज्यादा सांपों वाला राज्य भारत में सांपों की सबसे ज्यादा प्रजातियां पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। इस राज्य में जंगल, नदियां, दलदली जमीन और प्रसिद्ध सुंदरबन मैंग्रोव जंगल जैसे कई अलग-अलग प्राकृतिक इलाके हैं। ये सभी जगहें अलग-अलग तरह के सांपों के लिए रहने की बेहतरीन जगह हैं। राज्य में मीठे और खारे पानी, दोनों तरह के इलाके हैं। इस वजह से अलग-अलग तरह के आवासों में रहने वाले सांप भी यहां आसानी से रह सकते हैं। क्यों हैं अधिक सांप

पश्चिम बंगाल में इतने सारे सांपों का एक कारण यह है कि यहां का मौसम गर्म और नम है। यह मौसम सांपों को जिंदा रहने और अपनी आबादी बढ़ाने में मदद करता है। यहां उनके लिए मेंढक, चूहे, पक्षी और कीड़े-मकोड़े जैसा भोजन भी काफी मात्रा में मौजूद है। चूंकि, राज्य में बहुत से लोग खेतों या जलाशयों के पास रहते हैं, इसलिए उनका सामना अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सांपों से होता है। अन्य राज्य, जहां सांपों की संख्या सबसे ज्यादा है केरल केरल में घने जंगल हैं और यहां बहुत बारिश होती है। यह माहौल सांपों की कई प्रजातियों के लिए एक अच्छा घर बनाता है। किंग कोबरा और रसेल वाइपर जैसे खतरनाक सांप यहां आमतौर पर पाए जाते हैं। सांपों की बड़ी संख्या के कारण इस राज्य में सांप काटने की घटनाएं भी ज्यादा दर्ज की जाती हैं। तमिलनाडु तमिलनाडु में सूखी जमीन, पहाड़ियां और खेत हैं। यह कोबरा, करैत और रैट स्नेक जैसे सांपों के लिए रहने की एक अच्छी जगह है। तमिलनाडु के लोगों को पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक तरीकों से सांप के काटने का इलाज करने के बारे में भी बहुत जानकारी है।