ICSI Result 2025 Live Updates
Focus
Quick Links

भारत के किस राज्य में हैं सबसे अधिक सांप, यहां जानें नाम

By Kishan Kumar
Aug 25, 2025, 15:37 IST

पश्चिम बंगाल में अलग-अलग तरह के प्राकृतिक आवास होने की वजह से यहां भारत में सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। आइए जानें कि सांपों की विविधता के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे आगे क्यों है और इसके बाद कौन-से राज्य आते हैं।

भारत में सबसे अधिक सांप वाला राज्य
भारत में सबसे अधिक सांप वाला राज्य

भारत में 300 से भी ज्यादा तरह के सांप पाए जाते हैं। इनमें से कुछ सांप जहरीले नहीं होते, जबकि कुछ बहुत खतरनाक होते हैं। सांप देश के लगभग हर हिस्से में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में इनकी संख्या ज्यादा है। इसका मुख्य कारण यह है कि उन राज्यों का मौसम, जंगल, दलदली इलाके और खेती की जमीनें सांपों के रहने के लिए अनुकूल होती हैं। यहां उन्हें आसानी से भोजन मिल जाता है।

भारत में सबसे ज्यादा सांपों वाला राज्य

भारत में सांपों की सबसे ज्यादा प्रजातियां पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। इस राज्य में जंगल, नदियां, दलदली जमीन और प्रसिद्ध सुंदरबन मैंग्रोव जंगल जैसे कई अलग-अलग प्राकृतिक इलाके हैं। ये सभी जगहें अलग-अलग तरह के सांपों के लिए रहने की बेहतरीन जगह हैं। राज्य में मीठे और खारे पानी, दोनों तरह के इलाके हैं। इस वजह से अलग-अलग तरह के आवासों में रहने वाले सांप भी यहां आसानी से रह सकते हैं।

क्यों हैं अधिक सांप

पश्चिम बंगाल में इतने सारे सांपों का एक कारण यह है कि यहां का मौसम गर्म और नम है। यह मौसम सांपों को जिंदा रहने और अपनी आबादी बढ़ाने में मदद करता है। यहां उनके लिए मेंढक, चूहे, पक्षी और कीड़े-मकोड़े जैसा भोजन भी काफी मात्रा में मौजूद है। चूंकि, राज्य में बहुत से लोग खेतों या जलाशयों के पास रहते हैं, इसलिए उनका सामना अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सांपों से होता है।

अन्य राज्य, जहां सांपों की संख्या सबसे ज्यादा है

केरल

केरल में घने जंगल हैं और यहां बहुत बारिश होती है। यह माहौल सांपों की कई प्रजातियों के लिए एक अच्छा घर बनाता है। किंग कोबरा और रसेल वाइपर जैसे खतरनाक सांप यहां आमतौर पर पाए जाते हैं। सांपों की बड़ी संख्या के कारण इस राज्य में सांप काटने की घटनाएं भी ज्यादा दर्ज की जाती हैं।

तमिलनाडु

तमिलनाडु में सूखी जमीन, पहाड़ियां और खेत हैं। यह कोबरा, करैत और रैट स्नेक जैसे सांपों के लिए रहने की एक अच्छी जगह है। तमिलनाडु के लोगों को पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक तरीकों से सांप के काटने का इलाज करने के बारे में भी बहुत जानकारी है।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट है, जो जंगलों और जंगली जानवरों से भरा है। यह इलाका इंडियन रॉक पायथन और स्पेक्टेकल्ड कोबरा जैसे कई सांपों के रहने के लिए अनुकूल है। यहां का मौसम और जंगल सांपों को आराम से रहने में मदद करते हैं।

ओडिसा

ओडिशा में जंगल, नदियां और एक लंबा तटीय क्षेत्र है। ये जगहें कई सांपों को रहने के लिए अच्छी जगह और भोजन देती हैं। ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में लोगों को अपने घरों या खेतों के पास सांप दिखना आम बात है। राज्य के आदिवासी समुदायों ने सांपों के साथ सुरक्षित रूप से रहना सीख लिया है।

भारत में सांपों के बारे में कुछ रोचक तथ्य

-भारत में 60 से ज्यादा तरह के जहरीले सांप हैं।

-इनमें सबसे खतरनाक सांपों को “बिग फोर” के नाम से जाना जाता है: कोबरा, करैत, रसेल वाइपर और सॉ-स्केल्ड वाइपर। देश में सांप काटने के ज्यादातर गंभीर मामले इन्हीं सांपों की वजह से होते हैं।

-किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है।

-यह 18 फीट तक लंबा हो सकता है और ज्यादातर पश्चिमी घाट और भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्से में पाया जाता है।

-पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ बहुत ही दुर्लभ सांप पाए जाते हैं।

-यहां रहने वाले कुछ सांप दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। इस वजह से यह इलाका वन्य जीवन के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है।

-ग्रामीण भारत में सांप का काटना एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है।

-खेतों में रहने और काम करने वाले कई लोगों को इसका खतरा रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया में सांप के काटने से सबसे ज्यादा मौतें भारत में होती हैं।

-भारत के कई हिस्सों में सांपों को पवित्र माना जाता है।

-तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में लोग नाग पंचमी जैसे त्योहारों पर सांपों की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि सांप देवताओं और प्रकृति से जुड़े होते हैं।

पढ़ेंःयूपी के इस जिले में मौजूद है एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल, देखें क्या है नाम



Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News