IB ACIO Exam 2025: ग्रेड 2 के 3,717 रिक्तियों के लिए अपेक्षित शेड्यूल यहां देखें

IB ACIO Exam Date 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) जल्द ही असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड-II/एग्जीक्यूटिव, यानी ACIO-II/Exe के पद के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने वाला है। यह पद इंटेलिजेंस ब्यूरो (गृह मंत्रालय), भारत सरकार के अंतर्गत है। हाल ही में, IB ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) ग्रेड-II एग्जीक्यूटिव के पद के लिए Online आवेदन प्रक्रिया पूरी की है। इस भर्ती अभियान के तहत, गृह मंत्रालय में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) के कुल 3717 पद भरे जाने हैं। इन पदों के लिए चयन, लिखित परीक्षा में Candidates के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद Tier-III/Interview राउंड होगा।
इस भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण Tier-I परीक्षा है। इसकी तारीख भर्ती बोर्ड जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। जारी होने के बाद, आप यहां IB ACIO परीक्षा की तारीख 2025 देख पाएंगे।
IB ACIO परीक्षा तारीख 2025 का संक्षिप्त विवरण
इंटेलिजेंस ब्यूरो (गृह मंत्रालय), भारत सरकार में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड-II/एग्जीक्यूटिव, यानी ACIO-II/Exe के कुल 3,717 पद हैं। आप इस भर्ती अभियान का संक्षिप्त विवरण नीचे देख सकते हैं-
|
विषय
|
विवरण
|
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था
|
गृह मंत्रालय (MHA)
|
पद का नाम
|
असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO-II/एग्जीक्यूटिव)
|
रिक्तियां
|
3,717
|
आवेदन का तरीका
|
Online
|
चयन प्रक्रिया
|
Tier-I (ऑब्जेक्टिव), Tier-II (डिस्क्रिप्टिव), Interview
|
वेतन
|
44,900 रुपये – 1,42,400 रुपये (लेवल-7 पे मैट्रिक्स)
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
mha.gov.in
IB ACIO 2025 नोटिफिकेशन की महत्वपूर्ण तारीखें
इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड-II/एग्जीक्यूटिव, यानी ACIO-II/Exe के पद के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। IB ACIO भर्ती 2025 की महत्वपूर्ण तारीखों के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।
|
कार्यक्रम
|
तारीख
|
नोटिफिकेशन जारी होना
|
14 जुलाई 2025
|
Online आवेदन शुरू
|
19 जुलाई 2025
|
आवेदन की अंतिम तारीख
|
10 अगस्त 2025
|
IB ACIO Tier I
|
जल्द
|
IB ACIO Tier II (डिस्क्रिप्टिव टेस्ट)
|
जल्द
|
IB ACIO Tier III (Interview)
|
जल्द
IB ACIO 2025 चयन प्रक्रिया क्या है?
चयन प्रक्रिया के तहत, Candidates का चयन एक Online लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद Tier II यानी ट्रेड टेस्ट/Interview राउंड होगा। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होंगे। इसे 5 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें हर भाग में 1-1 नंबर के 20 सवाल होंगे। आप IB ACIO 2025 चयन प्रक्रिया की जानकारी नीचे देख सकते हैं।
|
परीक्षा स्तर
|
अवधि
|
अंक
|
सेक्शन / विवरण
|
नेगेटिव मार्किंग
|
Tier-I (ऑब्जेक्टिव टेस्ट)
|
60 मिनट
|
100 अंक
|
जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, अंग्रेजी, जनरल स्टडीज
|
हर गलत जवाब पर ¼ अंक कटेगा
|
Tier-II (डिस्क्रिप्टिव टेस्ट)
|
60 मिनट
|
50 अंक
|
निबंध (20 अंक), अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन (10 अंक), लंबे उत्तर वाले प्रश्न (करंट अफेयर्स, अर्थशास्त्र, सामाजिक-राजनीतिक मुद्दे आदि पर 10-10 अंकों के 2 प्रश्न)
|
लागू नहीं
IB ACIO 2025 क्वॉलिफाइंग मार्क्स क्या है?
लिखित परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए Candidates को अगले स्टेज II राउंड के लिए बुलाया जाएगा। गुणात्मक चयन और सबसे अच्छी प्रतिभाओं की भर्ती के लिए, Tier-I परीक्षा में कट-ऑफ अंक (100 में से) इस प्रकार होंगे-
|
कैटेगरी
|
क्वॉलिफाइंग मार्क्स
|
UR
|
35
|
OBC
|
34
|
SC/ST-33 और EWS
|
35
|
(सभी पूर्व सैनिकों को उनकी अपनी कैटेगरी, यानी UR/OBC/SC/ST/EWS, में ही माना जाएगा)
