केंद्र सरकार ने ‘पीएम वाणी’ योजना को दी मंजूरी, जानें इसके बारे में सबकुछ

केंद्र सरकार ने 09 दिसंबर 2020 को दूरसंचार विभाग को देशभर में पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के जरिए सार्वजनिक रूप से वाई-फाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इस सेवा को ‘पीएम वाणी’ के नाम से जाना जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम-वाणी योजना को दी गई मंजूरी को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे प्रौद्योगिकी की दुनिया में क्रांति आ जाएगी और समूचे देश में ‘वाई-फाई’ की उपलब्धता बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि इससे कारोबार में सुगमता भी बढ़ेगी और जीवन भी सरल होगा.

Historic PM-WANI (Wi-Fi Access Network Interface) scheme that has been cleared by the Cabinet today will revolutionise the tech world and significantly improve WiFi availability across the length and breath of India. It will further ‘Ease of Doing Business’ and ‘Ease of Living.’