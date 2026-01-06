JEE Main 2026 City Intimation Slip
RUHS Result 2026 OUT: राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी MSc, BSc, D फार्मेसी, ऑप्थैल्मिक टेक्निक्स और DM के रिजल्ट ruhsraj.org.in पर जारी, ये रहा Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Jan 6, 2026, 09:39 IST

RUHS Result 2026 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज (RUHS) ने अपनी वेबसाइट ruhsraj.org पर MSc, BSc, D फार्मेसी, ऑप्थैल्मिक टेक्निक्स और DM के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अब अपना राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज रिजल्ट 2025 चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए Roll Number, Enrolment Year और Enrolment Number दर्ज करना होगा।

RUHS Result OUT:
RUHS Result 2026 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) ने वर्ष 2025 की विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। इसमें MSc, BSc, D फार्मेसी, ऑप्थैल्मिक टेक्निक्स और DM कोर्स के रिजल्ट शामिल हैं। जो छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ruhsraj.org.in पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट ऑनलाइन मोड में जारी किया गया है। अभ्यर्थियों को अपना रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर, एनरोलमेंट वर्ष और एनरोलमेंट नंबर दर्ज करना होगा। रिजल्ट देखने के बाद छात्र अपना मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

RUHS Result Download Link

यूनिवर्सिटी ने नई स्कीम के तहत आयोजित मेन और सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। इसमें नवंबर 2025 में हुई डी फार्मेसी (नई स्कीम) पार्ट II मेन परीक्षा और एम.एससी. रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी पार्ट I मेन परीक्षा के नतीजे शामिल हैं। इसके अलावा बैचलर स्तर पर बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी पार्ट III व पार्ट II सप्लीमेंट्री, बी.एससी. एमएलटी पार्ट III व पार्ट II सप्लीमेंट्री, बी.एससी. (ऑनर्स) ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स पार्ट III व पार्ट II सप्लीमेंट्री और बी.एससी. पार्ट I मेन परीक्षा के परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्र नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

यहां क्लिक करें

RUHS Result 2025 Link

RUHS Result 2026 ऐसे करें चेक

छात्र नीचे दिए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ruhsraj.org.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर दिए गए Result सेक्शन पर क्लिक करें।

  3. संबंधित कोर्स चुनें।

  4. रोल नंबर, एनरोलमेंट वर्ष और एनरोलमेंट नंबर दर्ज करें।

  5. सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

  6. इसे डाउनलोड करें और प्रिंट करें।

Vijay Pratap Singh
Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

