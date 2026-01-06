RUHS Result 2026 OUT: राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी MSc, BSc, D फार्मेसी, ऑप्थैल्मिक टेक्निक्स और DM के रिजल्ट ruhsraj.org.in पर जारी, ये रहा Direct Link

RUHS Result 2026 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) ने वर्ष 2025 की विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। इसमें MSc, BSc, D फार्मेसी, ऑप्थैल्मिक टेक्निक्स और DM कोर्स के रिजल्ट शामिल हैं। जो छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अब अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ruhsraj.org.in पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट ऑनलाइन मोड में जारी किया गया है। अभ्यर्थियों को अपना रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर, एनरोलमेंट वर्ष और एनरोलमेंट नंबर दर्ज करना होगा। रिजल्ट देखने के बाद छात्र अपना मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

RUHS Result Download Link

यूनिवर्सिटी ने नई स्कीम के तहत आयोजित मेन और सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। इसमें नवंबर 2025 में हुई डी फार्मेसी (नई स्कीम) पार्ट II मेन परीक्षा और एम.एससी. रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी पार्ट I मेन परीक्षा के नतीजे शामिल हैं। इसके अलावा बैचलर स्तर पर बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी पार्ट III व पार्ट II सप्लीमेंट्री, बी.एससी. एमएलटी पार्ट III व पार्ट II सप्लीमेंट्री, बी.एससी. (ऑनर्स) ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स पार्ट III व पार्ट II सप्लीमेंट्री और बी.एससी. पार्ट I मेन परीक्षा के परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्र नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।