Current Affairs Quiz 05 Jan 2026: भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलेगी?

Current Affairs Quiz 05 Jan 2026: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में आईसीजीएस 'समुद्र प्रताप', राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 आदि से जुड़े सवाल शामिल हैं.
1. भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलेगी?
A) नई दिल्ली और मुंबई
B) गुवाहाटी और हावड़ा
C) चेन्नई और बेंगलुरु
D) पटना और लखनऊ
उत्तर: B) गुवाहाटी और हावड़ा
भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच चलेगी, जो भारत में लंबी दूरी की रात भर की रेल यात्रा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में उद्घाटन सेवा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। 16 कोचों के साथ कॉन्फ़िगर की गई, इस ट्रेन में 11 एसी थ्री-टियर कोच, चार एसी टू-टियर कोच और एक एसी फर्स्ट-क्लास कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 823 यात्रियों की होगी।
2. भारतीय तटरक्षक जहाज (आईसीजीएस) 'समुद्र प्रताप' का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है?
A) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
B) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
C) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
D) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
उत्तर: D) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 05 जनवरी, 2026 को दो प्रदूषण नियंत्रण जहाजों में से पहले भारतीय तटरक्षक जहाज (आईसीजीएस) 'समुद्र प्रताप' (Samudra Pratap) को राष्ट्र को समर्पित किया। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) द्वारा किया गया है. यह भारत की आत्मनिर्भरता और समुद्री क्षमता विकास की दिशा में एक प्रमुख कदम है।
3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया?
A) लखनऊ
B) प्रयागराज
C) कानपुर
D) वाराणसी
उत्तर: D) वाराणसी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। 4 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाले 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में पूरे भारत से भागीदारी देखने को मिलेगी, जिसमें विभिन्न राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमों के 1,000 से अधिक खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे।
4. हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
A) सोनल गोयल
B) नंदिनी चक्रवर्ती
C) सुश्री मित्रा
D) अनीता देसाई
उत्तर: B) नंदिनी चक्रवर्ती
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नंदिनी चक्रवर्ती को बुधवार (31 दिसंबर, 2025) को पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, जिससे वह राज्य में इस पद को संभालने वाली पहली महिला बन गईं। सुश्री चक्रवर्ती, जो राज्य के गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग की प्रभारी थीं, ने मनोज पंत की जगह ली, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए थे।
5.विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है?
A) 1 जनवरी
B) 4 जनवरी
C) 10 जनवरी
D) 21 जनवरी
उत्तर: B) 4 जनवरी
हर साल 4 जनवरी को दुनिया 'विश्व ब्रेल दिवस' (World Braille Day) मनाती है, यह दिन समावेशन के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। विश्व ब्रेल दिवस, फ्रांसीसी शिक्षक लुई ब्रेल की जयंती का प्रतीक है, जिन्होंने ब्रेल प्रणाली का आविष्कार किया था।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation