आतंकवादी खतरों से मुकाबले के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किया वैश्विक कार्यक्रम शुरू

असुरक्षित लक्ष्यों के खिलाफ आतंकवादी खतरों का मुकाबला करने और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों को इस संकट से निपटने में मदद करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद-रोधी कार्यालय - UNOCT ने कई अन्य एजेंसियों के साथ साझेदारी करके, एक वैश्विक कार्यक्रम शुरू किया है.

संयुक्त राष्ट्र के अंडरसेक्रेटरी-जनरल के अनुसार, व्लादिमीर वोरोन्कोवोव, जो संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद-रोधी कार्यालय के प्रमुख हैं, दुनिया भर में आतंकवादियों ने कायरता से बार-बार सार्वजनिक स्थानों को निशाना बनाया है और अराजकता और भय पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों की हत्यायें भी की गई हैं.

संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र अलायन्स ऑफ़ सिविलाइज़ेशन्ज़ और संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राज्यीय अपराध और न्याय अनुसंधान संस्थान के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है. यह इंटरपोल और संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय के परामर्श से भी संचालित हो रहा है.

