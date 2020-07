WHO से आधिकारिक तौर पर हटा अमेरिका, UN महासचिव को दी जानकारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से हटा लिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस महामारी से निपटने को लेकर संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य निकाय की लगातार आलोचना करते रहे हैं.

ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 07 जुलाई 2020 को इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूएचओ से अमेरिका को वापस ले लिया है. अधिकारी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र (UN) महासचिव को इस बात की जानकारी दे दी गई है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को इस बाबत अपना फैसला भेज दिया है. ये डब्ल्यूएचओ और अन्य देशों के लिए जबरदस्त झटका हो सकता है. बताते चलें कि ट्रंप सरकार ने कोरोना वायरस मामले में आरोप लगाया था कि डब्ल्यूएचओ चीन के अधीन काम काम रहा है. साथ ही अप्रैल महीने से अमेरिकी सरकार ने डब्ल्यूएचओ को फंडिंग देना भी बंद कर दिया था.

अमेरिकी मीडिया के अनुसार ट्रंप सरकार ने डब्ल्यूएचओ से अपनी सदस्यता वापस लेने से संबंधित पत्र भेज दिया है. अमेरिका 06 जुलाई 2021 के बाद डब्ल्यूएचओ का सदस्य नहीं रह जाएगा. साल 1984 में तय नियमों के तहत किसी भी सदस्यता वापस लेने के साल भर बाद ही देश को डब्ल्यूएचओ से निकाला जाता है. इसके अतिरिक्त अमेरिका को डब्ल्यूएचओ के सभी बकाए चुकाने होंगे.

