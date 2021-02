अमेरिका ने म्यांमार के सैन्य नेताओं पर प्रतिबंध की घोषणा की

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में म्यांमार में सैन्य नेताओं पर तख्तापलट के मद्देनजर कई प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. बाइडेन ने वाइट हाउस में 10 फरवरी 2021 को पत्रकारों से कहा कि आज मैं कई कार्रवाइयों की घोषणा कर रहा हूं और म्यांमार में तख्तापलट के लिए जिम्मेदार नेताओं पर प्रतिबंध लगाकर इसकी शुरुआत कर रहा हूं.

अमेरिकी प्रशासन ने म्यांमार में सैन्य शासन के चलते म्यांमार में सैन्य नेताओं पर प्रतिबंध लगाए हैं. राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इस सप्ताह प्रतिबंध के पहले दौर में उन लोगों को चिन्हित करेगा जिन पर प्रतिबंध लगाए जाने हैं.

राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि म्यांमार सरकार को अमेरिका से मदद के रूप में मिले एक अरब डॉलर के कोष तक वहां के जनरलों की अनुचित तरीके से पहुंच को रोकने हेतु अमेरिका की सरकार यह प्रतिबंध लगा रही है. उन्होंने इस संबंध में एक नए शासकीय आदेश को मंजूरी दी.

I have approved a new executive order enabling us to immediately sanction military leaders who directed the coup, their business interests as well as close family members: US President Joe Biden on his administration’s response to the coup in Myanmar pic.twitter.com/0iMtTpBSDX