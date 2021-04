अमेरिका ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्तराष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की वित्तीय सहायता की बहाल

07 अप्रैल, 2021 को राज्य सचिव, एंटनी ब्लिंकेन ने यह बताया कि, अमेरिका ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों (रिफ्यूजीज़) को 235 मिलियन अमरीकी डॉलर का पैकेज प्रदान करने के साथ ही उनकी वित्तीय सहायता बहाल कर दी है. इस पैकेज में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और शांति स्थापना कार्यक्रमों के साथ-साथ वेस्ट बैंक और गाजा में विकास कार्यों के लिए धन की सहायता शामिल है.

अमेरिकी विदेश विभाग के एक बयान में, ब्लिंकेन ने यह कहा कि, "अमेरिका यह घोषणा करते हुए प्रसन्न है कि, कांग्रेस के साथ काम करके, हम फिलीस्तीनी लोगों के लिए अमेरिकी आर्थिक, विकास और मानवीय सहायता को फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं."

उन्होंने 235 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता के विभाजन की भी व्याख्या की, जिसमें से 150 मिलियन अमरीकी डालर संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी (UNRWA) के लिए मानवीय सहायता के लिए प्रदान किये गए हैं, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID) के माध्यम से शांति स्थापना के कार्यक्रमों के लिए अलग से 10 मिलियन अमरीकी डालर, और वेस्ट बैंक और गाजा में आर्थिक और विकास सहायता के लिए 75 मिलियन अमरीकी डालर निर्धारित किए गए हैं.

संयुक्त राष्ट्र ने UNRWA फंडिंग को बहाल करने के लिए अमेरिका के इस कदम की सराहना की है. संयुक्त राष्ट्र को यह भी उम्मीद है कि, अमेरिका का यह कदम अन्य देशों को भी दाताओं के तौर पर फिर से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा.

