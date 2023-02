Tripura Election 2023: त्रिपुरा में वोटिंग जारी, सीटों से लेकर उम्मीदवारों तक, जानें ये सात बातें

त्रिपुरा विधानसभा की कुल 60 सीटों पर मतदान जारी है, मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ और शाम चार बजे तक चलेगा. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी विधानसभा चुनाव 2023 में आपना वोट डाला और लोगों से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील की.

त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कुल 259 उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत अपना रहे है. त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी-आईपीएफटी गठबंधन, सीपीएम-कांग्रेस गठबंधन और टिपरा मोथा (Tipra Motha) के बीच 60 सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है.

1. कुल कितने वोटर्स: चुनाव आयोग के अनुसार, 28.14 लाख से अधिक मतदाता इस बार के चुनाव में वोट डाल सकते है. जिनमें से 14,15,233 पुरुष मतदाता हैं, 13,99,289 महिला मतदाता हैं और 62 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल है.

2.पोलिंग स्टेशन: इस बार के विधानसभा चुनाव में 3,337 पोलिंग स्टेशन बनाये गए है. मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) गिट्टे किरणकुमार दिनकारो ने बताया कि इनमें से 1,100 की पहचान संवेदनशील और 28 की अति संवेदनशील के रूप में की गई है.

3. 31,000 मतदान कर्मी: इस बार के विधानसभा चुनाव में वोटिंग को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 31,000 मतदान कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है. इसके अलावा, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सशस्त्र पुलिस और राज्य पुलिस के 31,000 कर्मचारियों को तैनात किया गया है.

4. युवा मतदाता: इस चुनाव में 18-19 आयु वर्ग के 94,815 मतदाता, वोटिंग के पात्र है. और 22-29 आयु वर्ग के 6,21,505 मतदाता हैं. मतदाताओं की सबसे अधिक संख्या 40-59 आयु वर्ग में 9,81,089 है जो वोटिंग के पात्र है.

5. 60 सीटें 259 दावेदार: 60 सीटों वाली त्रिपुरा विधानसभा में इस बार 259 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में विधानसभा चुनाव में वोट डाला.

6. हाई प्रोफाइल सीट: मुख्यमंत्री डॉ. माणिक शाहा टाउन बोरदोवाली से चुनाव मैदान में है, इस सीट पर सबकी नजर होगी. चारिलम सीट से उपमुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं. त्रिपुरा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य बनमालीपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव मैदान में है. माकपा के राज्य महासचिव जितेंद्र चौधरी सबरूम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं.

7. सुरक्षा व्यवस्था: त्रिपुरा में निष्पक्ष और हिंसा मुक्त चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है, जिसके लिए गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ की 400 कंपनियां को तैनात किया है, इसके अलावा, असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो.

