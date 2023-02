Lexi, भारत का पहला ChatGPT-संचालित AI चैटबॉट हुआ लांच, जानें इसकी खासियत

भारत में Lexi नामक चैटजीपीटी-संचालित एआई चैटबॉट लांच हो गया है. चैटजीपीटी-संचालित भारतीय चैटबॉट को फिनटेक कंपनी वेलोसिटी (Velocity) ने लांच किया है. इसे चैटजीपीटी का भारतीय संस्करण माना जा रहा है.

वेलोसिटी ने एक आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से इसके बारें में जानकारी दी है, यह चैटबॉट ईकॉमर्स संस्थापकों को सरल तरीके से व्यावसायिक जानकारी प्रदान करने में सक्षम है.

At Velocity, we’re super excited to introduce you to Lexi – India's first AI-powered D2C #chatbot integrated with OpenAI's #ChatGPT.🤖



With its intelligent responses & user-friendly interface, Lexi has already ruffled some feathers in the eCommerce industry. Check it out! 👇 pic.twitter.com/QsyAo2R2SO