Google Bard: गूगल ने पेश किया एआई चैटबॉट 'बार्ड',जानें ChatGPT और Bard में क्या है अंतर?

गूगल ने हाल ही में चैटजीपीटी (ChatGPT) को टक्कर देने के लिए गूगल बार्ड (Google Bard) नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित चैटबॉट लांच किया है. साथ ही टेक दिग्गज गूगल ने अपने मौजूदा सर्च इंजन के लिए नए AI टूल्स की भी घोषणा की है.

गूगल के अनुसार अभी पहले इसे टेस्टर्स के एक समूह द्वारा उपयोग किया जायेगा जिसके बाद बार्ड को आम लोगों के लिए पेश किया जायेगा. बार्ड Google के मौजूदा बड़े भाषा मॉडल लैम्डा पर बनाया गया है, जिसे एक इंजीनियर ने अपनी प्रतिक्रियाओं में इतना मानवीय बताया कि उनका मानना ​​था कि यह संवेदनशील था.

चैटजीपीटी वर्तमान में टिक टॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ते हुए इतिहास में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला यूजर एप्लिकेशन बन गया है.

1/ In 2021, we shared next-gen language + conversation capabilities powered by our Language Model for Dialogue Applications (LaMDA). Coming soon: Bard, a new experimental conversational #GoogleAI service powered by LaMDA. https://t.co/cYo6iYdmQ1