साप्ताहिक करेंट अफेयर्स Quiz: 25 अप्रैल से 01 मई 2022 तक

Weekly Current Affairs Quiz Hindi: जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है.

1. किस देश ने पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैस की आपूर्ति रोक दी?

a. रूस

b. चीन

c. भारत

d. जापान

2. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नैसकॉम ने किसको 2022-23 के लिये चेयरमैन नियुक्त किया है?

a. राहुल सचदेवा

b. कृष्णन रामानुजम

c. अनिल अग्निहोत्री

d. पंकज मल्होत्रा

3. प्रत्येक वर्ष किस तारीख को World Day for Safety and Health at Work मनाया जाता है?

a. 28 अप्रैल

b. 10 जनवरी

c. 12 मार्च

d. 25 मई

4. भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं?

a. श्रीलंका

b. मालदीव

c. चीन

d. बांग्लादेश

5. फॉर्मूला वन चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन ने किस देश में एमिलिया-रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स ख़िताब जीता है?

a. इटली

b. चीन

c. रूस

d. बांग्लादेश

6. किस देश के आंद्रे रूबलेफ ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स खिताब जीत लिया है?

a. पाकिस्तान

b. रूस

c. फ्रांस

d. चीन

7. विश्व मलेरिया दिवस 2022 (World Malaria Day 2022) की थीम क्या है?

a. Harness innovation to reduce the malaria disease burden and save lives

b. Zero Malaria - Draw the Line Against Malaria

c. Zero malaria starts with me

d. End Malaria for Good

8. किस देश ने रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन्य उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया?

a. चीन

b. तुर्की

c. जापान

d. रूस

उत्तर-

1. a. रूस

रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बंद कर दी है. रूस ने यह कदम दोनों देशों द्वारा प्राकृतिक गैस के लिए रूबल में भुगतान करने से इनकार करने के बाद उठाया. गैस आपूर्ति रोकने की घोषणा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के बाद की गई जिसमें उन्होंने कहा था कि गैर-मित्र देशों को रूस की मुद्रा रूबल में गैस के लिए भुगतान करना होगा, लेकिन बुल्गारिया और पोलैंड ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था.

2. b. कृष्णन रामानुजम

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नैसकॉम ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के वरिष्ठ कार्यकारी कृष्णन रामानुजम को 2022-23 के लिये चेयरमैन नियुक्त किया है. इससे पहले कृष्णन, संगठन के उपाध्यक्ष थे. वह भारत में एक्सेंचर की वरिष्ठ प्रबंध निदेशक रेखा एम मेनन का स्थान लेंगे. मेनन 2021-22 में नैसकॉम की चेयरपर्सन रही हैं. नैसकॉम ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को, 2022-23 के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया.

3. a. 28 अप्रैल

प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को World Day for Safety and Health at Work मनाया जाता है. यह दिन कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व स्तर पर व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देता है. यह एक जागरूकता बढ़ाने वाला अभियान है. इस दिवस का उद्देश्य समस्या की भयावहता पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्रित करना है और इस बात पर ध्यान देना है कि सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति को बढ़ावा देने एवं बनाने से काम से संबंधित मौतों और चोटों की संख्या को कम करने में कैसे मदद मिल सकती है.

4. b. मालदीव

भारत और मालदीव दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं. इस बैठक के दौरान दो समझौता ज्ञापन (MoU) प्रस्तावित किए गए थे जो वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG) के तहत ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन और ऊर्जा सहयोग पर थे. मालदीव के ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन का प्रस्ताव किया गया है.

5. a. इटली

फॉर्मूला वन चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन (रेड बुल-नीदरलैंड्स) ने इटली में एमिलिया-रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स ख़िताब जीता है. यह सऊदी अरब के बाद इस सीज़न में वेरस्टैपेन की दूसरी जीत थी, जिसमें दो रिटायरमेंट और उनके करियर की 22वीं जीत भी शामिल है. सर्जियो पेरेज़ (रेड बुल-मेक्सिको) दूसरे और लैंडो नॉरिस (मैकलारेन-यूके) तीसरे स्थान पर रहे.

6. b. रूस

रूस के आंद्रे रूबलेफ ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स खिताब जीत लिया है. उन्हों ने बेलग्रेद में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 6-2, 6-7, 6-0 से हराया. रूबलेफ के लिए यह इस सीजन का तीसरा खिताब है. इससे पहले उन्हों ने मार्सेली और दुबई टेनिस टूर्नामेंट जीता था. रूबलेफ ने 2022 में सर्वाधिक खिताब जीतने की राफेल नाडाल के रिकॉर्ड के बराबरी कर ली है.

7. a. Harness innovation to reduce the malaria disease burden and save lives

विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें (Harness innovation to reduce the malaria disease burden and save lives) है. इस साल का विश्व मलेरिया दिवस वैश्विक उन्मूलन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नवाचारों की तरफ ध्यान आकर्षित करेगा. मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है. यह बीमारी संक्रमित मच्छरों के काटने से होती है. मादा एनोफिलीज मच्छर अपनी लार के माध्यम से प्लास्मोडियम परजीवी फैलाती हैं, जो मलेरिया का मुख्य कारण बनता है.

8. b. तुर्की

तुर्की ने सीरिया जाने वाले रूसी सैन्य और नागरिक विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है. विदेश मंत्री मेवलुत कावुसोग्लू ने यह जानकारी देते हुए कहा कि रूस को उड़ान की अनुमति अप्रैल में समाप्त हो गई है. गौरतलब है कि तुर्की उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का सदस्य है और रूस तथा यूक्रेन के साथ अपने निकट संबंधों के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश कर रहा है. तुर्की रूस के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन उसने कुछ रूसी युद्धपोतों के लिए काले सागर में प्रवेश के मार्ग को बंद कर दिया था.