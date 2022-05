जानें भारतीय मूल के Nand Mulchandani कौन हैं, जिन्हें CIA ने बनाया अपना पहला मुख्य तकनीकी अधिकारी

अमेरिका में भारतीय मूल के आईटी विशेषज्ञ नंद मूलचंदानी (Nand Mulchandani) को केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) नियुक्त किया गया है. सिलिकॉन वैली के भारतीय-अमेरिकी आईटी विशेषज्ञ नंद मूलचंदानी को अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) में पहला मुख्य तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है.

मूलचंदानी के नाम का घोषणा सीआईए चीफ विलियम बर्न्स ने खुद की. बता दें नंद की सीधी रिपोर्टिंग सीआईए चीफ विलियम बर्न्स को होगी. उनके काम का एक खास दायरा एवं विजन होगा. सीआईए के अनुसार, मूलचंदानी के पास सिलिकॉन वैली में काम करने का 25 साल से ज्यादा का अनुभव है.

#CIA Director William J. Burns appoints Nand Mulchandani as CIA's first Chief Technology Officer (CTO).



With more than 25 years of experience, Mr. Mulchandani will ensure the Agency is leveraging cutting-edge innovations to further CIA's mission.