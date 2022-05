जानें कौन हैं Tarun Kapoor, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार नियुक्त किया गया?

Retired IAS officer, ex- petroleum secretary Tarun Kapoor appointed as advisor to PM Modi Read @ANI Story | https://t.co/3FthIyAE8h #TarunKapoor #IAS #PMModi pic.twitter.com/oGrvgDVZxm

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप