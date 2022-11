Hawaii's Mauna Loa: दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी करीब 4 दशक बाद फूटा, जानें इसके बारें में

Hawaii's Mauna Loa: दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, मौना लोआ (Mauna Loa) हाल ही में फिर से फूटा है. मौना लोआ ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई में स्थित है. यह इससे पहले वर्ष 1984 में फूटा था. युनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्विस के अनुसार, लावा अभी ज्वालामुखी के शिखर के भीतर है और अभी के लिए नीचे की ओर रहने वाले हवाईवासियों को खतरा नहीं है.

होनोलूलू में राष्ट्रीय मौसम सेवा का हवाला देते हुए फॉक्सवेदर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्वालामुखी से राख 45,000 फीट तक पहुंच गई है.

Hawaii's Mauna Loa began erupting on Sunday after being dormant for nearly 40 years, the longest quiet period in recorded history for the world's largest active volcano https://t.co/BN1fxbCnCy pic.twitter.com/S3VNYrouS9