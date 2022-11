PSLV-C54 ने EOS-06 और 8 नैनो सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित किया, जानें इसके बारें में

PSLV-C54: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-06 और 8 नैनोसैटेलाइट्स को मल्टी ऑर्बिट में स्थापित किया. इसको ISRO के वर्कहॉर्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) की मदद से लांच किया गया है.

पीएसएलवी-सी54 पर प्राथमिक पेलोड EOS-06 था जिसका विकास इसरो द्वारा किया गया था. जबकि नैनो उपग्रहों में भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 'आनंद' शामिल था.

PSLV-C54/EOS-06 Mission is accomplished. The remaining satellites have all been injected into their intended orbits. pic.twitter.com/5rFSRFzwWz