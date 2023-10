Chandra Grahan 2023 Date and Time: जानें चंद्र ग्रहण का समय और सूतक काल में क्या न करें

Chandra Grahan 2023 Date and Time in India: साल 2023 का अंतिम चंद्र ग्रहण या आंशिक चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को होगा, जो कि 28 अक्टूबर की रात 11:32 बजे पर शुरू होगा और 29 अक्टूबर को 2:24 बजे IST पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान लगने वाले सूतक काल के समय के बारे में जानने के साथ इस दौरान क्या करें और क्या न करें आदि जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

