बौद्ध धर्म पर सामान्य ज्ञान प्रश्न, परखें अपनी जानकारी

बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने छठी शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। यह दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है, जो नैतिक जीवन, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से निर्वाण (ज्ञानोदय) के मार्ग पर केंद्रित है। बौद्ध धर्म भारत में उत्पन्न होने वाला सबसे प्राचीन धर्म है, जो अहिंसा, आत्म-अनुशासन और जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति की शिक्षा देता है। इसमें चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और संसार (पुनर्जन्म का चक्र), कर्म और अनात्म (गैर-स्व) की अवधारणाओं पर जोर दिया गया है। बौद्ध धर्म ने एशियाई संस्कृतियों को गहराई से प्रभावित किया है। इसकी थेरवाद, महायान और वज्रयान सहित कई शाखाएं हैं। यह शाही संरक्षण, विशेषकर सम्राट अशोक के अधीन के कारण दूर-दूर तक फैला। बौद्ध धर्म ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों और जाति-आधारित ऊंच-नीच के खिलाफ एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में उभरा। इसने भारत के दार्शनिक, नैतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां बौद्ध धर्म पर सामान्य ज्ञान का एक क्विज दिया गया है।

Q1: बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? उत्तर: गौतम बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था, ने छठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना की। Q2: गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? उत्तर: गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के यहां लुम्बिनी में हुआ था, जो आज के नेपाल में है। Q3: बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? उत्तर: बुद्ध को बिहार के बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे 49 दिनों तक ध्यान करने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। Q4: बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस शहर में दिया था? उत्तर: बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। यहीं से उनकी शिक्षा यात्रा की शुरुआत हुई। Q5: बुद्ध के पहले उपदेश का क्या नाम है? उत्तर: पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। इसमें चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है। Q6: बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ?