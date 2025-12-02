बौद्ध धर्म पर सामान्य ज्ञान प्रश्न, परखें अपनी जानकारी

बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने छठी शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। यह दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है, जो नैतिक जीवन, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से निर्वाण (ज्ञानोदय) के मार्ग पर केंद्रित है। बौद्ध धर्म भारत में उत्पन्न होने वाला सबसे प्राचीन धर्म है, जो अहिंसा, आत्म-अनुशासन और जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति की शिक्षा देता है।
इसमें चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और संसार (पुनर्जन्म का चक्र), कर्म और अनात्म (गैर-स्व) की अवधारणाओं पर जोर दिया गया है। बौद्ध धर्म ने एशियाई संस्कृतियों को गहराई से प्रभावित किया है। इसकी थेरवाद, महायान और वज्रयान सहित कई शाखाएं हैं। यह शाही संरक्षण, विशेषकर सम्राट अशोक के अधीन के कारण दूर-दूर तक फैला।
बौद्ध धर्म ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों और जाति-आधारित ऊंच-नीच के खिलाफ एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में उभरा। इसने भारत के दार्शनिक, नैतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां बौद्ध धर्म पर सामान्य ज्ञान का एक क्विज दिया गया है।
Q1: बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की?
उत्तर: गौतम बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था, ने छठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना की।
Q2: गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था?
उत्तर: गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के यहां लुम्बिनी में हुआ था, जो आज के नेपाल में है।
Q3: बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ?
उत्तर: बुद्ध को बिहार के बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे 49 दिनों तक ध्यान करने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ।
Q4: बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस शहर में दिया था?
उत्तर: बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। यहीं से उनकी शिक्षा यात्रा की शुरुआत हुई।
Q5: बुद्ध के पहले उपदेश का क्या नाम है?
उत्तर: पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। इसमें चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है।
Q6: बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ?
उत्तर: बुद्ध को 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण (अंतिम मुक्ति) प्राप्त हुआ।
Q7: किस बौद्ध संगीति के कारण हीनयान और महायान में विभाजन हुआ?
उत्तर: चौथी बौद्ध संगीति, जो कनिष्क द्वारा कश्मीर में बुलाई गई थी, के कारण बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदायों में बंट गया।
Q8: तीसरी बौद्ध संगीति किसने बुलाई थी?
उत्तर: सम्राट अशोक ने संघ को शुद्ध करने और बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार करने के लिए पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति बुलाई थी।
Q9: बौद्ध धर्मग्रंथों की तीन टोकरियों को क्या कहा जाता है?
उत्तर: त्रिपिटक (विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक) बौद्ध धर्मग्रंथ हैं, जिनमें नियम, शिक्षाएं और दर्शन शामिल हैं।
Q10: 'दूसरे बुद्ध' के रूप में किसे माना जाता है?
उत्तर: बौद्ध गुरु पद्मसंभव को तिब्बत में वज्रयान बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए 'दूसरा बुद्ध' माना जाता है।
Q11: बौद्ध धर्म में ज्ञानोदय के लिए क्या शब्द है?
उत्तर: निर्वाण दुख, इच्छा और जन्म-मृत्यु के चक्र (संसार) से मुक्ति की अवस्था है।
Q12: बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य क्या हैं?
उत्तर: चार आर्य सत्य दुख (दुक्ख), उसके कारण (समुदय), उसके निवारण (निरोध) और मुक्ति के मार्ग (मग्ग) की व्याख्या करते हैं।
Q13: किस मौर्य शासक ने पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार किया?
उत्तर: सम्राट अशोक ने शिलालेखों के माध्यम से बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और श्रीलंका, मध्य एशिया व दक्षिण पूर्व एशिया में धर्म प्रचारक भेजे।
Q14: बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के समुदाय को क्या कहा जाता है?
उत्तर: संघ मठवासी समुदाय है, जो बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करने और फैलाने के लिए जिम्मेदार है।
Q15: बौद्ध धर्म में निर्वाण तक ले जाने वाला मार्ग कौन-सा है?
उत्तर: अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और एकाग्रता शामिल हैं।
पढ़ेंःएशिया का सबसे लंबा Wildlife Corridor कौन-सा है, जानें यहां
Comments
All Comments (0)
Join the conversation