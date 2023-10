Ind vs Pak World Cup 2023: कौन से नए रिकॉर्ड बन सकते है आज के मैच में जानें?

IND vs PAK: क्रिकेट में सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता भारत और पाकिस्तान के मैच में देखने को मिलती है और जब बात विश्व कप जैसे स्टेज की हो तो इस मैच का महत्व और बढ़ जाता है. विश्व कप 2023 का 12वां मैच भारत पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. वनडे विश्व कप में पाकिस्तान का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ बेहद शर्मनाक है. पाकिस्तान अभी तक भारत को वनडे वर्डकप में नहीं हरा पाया है.

Rohit Sharma flips the coin and India have elected to field first 🏏 Shubman Gill returns to the playing XI 👊 #CWC23 | #INDvPAK 📝: https://t.co/lXgEd1FCKN pic.twitter.com/RklSPsBuAW

