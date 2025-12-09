SSC CHSL Answer Key 2025 Download
List of Players for IPL Auction 2026
List of Players for IPL Auction 2026

The TATA Indian Premier League (IPL) Player Auction list for the 2026 season has been officially finalised and released by the BCCI on 9 December 2025. This sets the stage for a high-stakes bidding day that is scheduled for 16 December 2025 in Abu Dhabi. The Board of Control for Cricket in India (BCCI) and IPL authorities have trimmed the initial registration pool of 1,390 players down to a shortlist of 350 who will go under the hammer and it is a carefully curated group meant to balance proven international stars, domestic mainstays and exciting uncapped talent. 

The IPL website mentions: “A total of 1390 players registered for the Player Auction, out of which 350 players were shortlisted; 240 Indian and 110 are overseas recruits. The pool comprises 224 uncapped Indian players and 14 uncapped overseas players, adding significant depth and fresh talent to this year's auction roster.”

The makeup of the auction pool is notable: 240 Indian players and 110 overseas recruits, including 224 uncapped Indian names and 14 uncapped overseas players and this shows how franchises will have fresh domestic options to consider alongside familiar international faces. Teams will compete for 77 vacant squad slots in total, of which 31 are reserved for overseas players, meaning strategic selections and purse management will be key on auction day. 

According to the official announcement, the top reserve price bracket remains at ₹2 crore, with many players entering the auction at this price point. This is a sign that some of the experienced players might be chosen for higher amounts due to the increased competition as multiple franchises pursue them. 

Beyond the numbers, this mini-auction’s setting and the compressed shortlist mean franchises will need razor-sharp scouting reports and clear strategies: who to invest in now, which gaps to fill, and when to hold fire. 

TATA IPL 2026: List of Players for Auction


Here is the complete list of all the players that will be undergoing the auction on 16 December 2025. 

S. No.

First Name

Surname

Country

Specialism

2025 Team

C/U/A

Reserve Price Rs Lakh

1

Devon

Conway

New Zealand

BATTER

CSK

Capped

200

2

Jake

Fraser-McGurk

Australia

BATTER

DC

Capped

200

3

Cameron

Green

Australia

BATTER

  

Capped

200

4

Sarfaraz

Khan

India

BATTER

  

Capped

75

5

David

Miller

South Africa

BATTER

LSG

Capped

200

6

Prithvi

Shaw

India

BATTER

  

Capped

75

7

Gus

Atkinson

England

ALL-ROUNDER

  

Capped

200

8

Wanindu

Hasaranga

Sri Lanka

ALL-ROUNDER

RR

Capped

200

9

Deepak

Hooda

India

ALL-ROUNDER

CSK

Capped

75

10

Venkatesh

Iyer

India

ALL-ROUNDER

KKR

Capped

200

11

Liam

Livingstone

England

ALL-ROUNDER

RCB

Capped

200

12

Wiaan

Mulder

South Africa

ALL-ROUNDER

SRH

Capped

100

13

Rachin

Ravindra

New Zealand

ALL-ROUNDER

CSK

Capped

200

14

Finn

Allen

New Zealand

WICKETKEEPER

  

Capped

200

15

Jonny

Bairstow

England

WICKETKEEPER

MI

Capped

100

16

K.S.

Bharat

India

WICKETKEEPER

  

Capped

75

17

Quinton

De Kock

South Africa

WICKETKEEPER

KKR

Capped

100

18

Ben

Duckett

England

WICKETKEEPER

  

Capped

200

19

Rahmanullah

Gurbaz

Afghanistan

WICKETKEEPER

KKR

Capped

150

20

Jamie

Smith

England

WICKETKEEPER

  

Capped

200

21

Gerald

Coetzee

South Africa

BOWLER

GT

Capped

200

22

Akash

Deep

India

BOWLER

LSG

Capped

100

23

Jacob

Duffy

New Zealand

BOWLER

  

Capped

200

24

Fazalhaq

Farooqi

Afghanistan

BOWLER

RR

Capped

100

25

Matt

Henry

New Zealand

BOWLER

  

Capped

200

26

Spencer

Johnson

Australia

BOWLER

KKR

Capped

150

27

Shivam

Mavi

India

BOWLER

  

Capped

75

28

Anrich

Nortje

South Africa

BOWLER

KKR

Capped

200

29

Matheesha

Pathirana

Sri Lanka

BOWLER

CSK

Capped

200

30

Ravi

Bishnoi

India

BOWLER

LSG

Capped

200

31

Rahul

Chahar

India

BOWLER

SRH

Capped

100

32

Akeal

Hosein

West Indies

BOWLER

  

Capped

200

33

Mujeeb

Rahman

Afghanistan

BOWLER

MI

Capped

200

34

Maheesh

Theekshana

Sri Lanka

BOWLER

RR

Capped

200

35

Aarya

Desai

India

BATTER

  

Uncapped

30

36

Yash

Dhull

India

BATTER

  

Uncapped

30

37

Abhinav

Manohar

India

BATTER

SRH

Uncapped

30

38

Anmolpreet

Singh

India

BATTER

  

Uncapped

30

39

Atharva

Taide

India

BATTER

SRH

Uncapped

30

40

Abhinav

Tejrana

India

BATTER

  

Uncapped

30

41

Auqib

Dar

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

42

Rajvardhan

Hangargekar

India

ALL-ROUNDER

LSG

Uncapped

40

43

Tanush

Kotian

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

44

Shivang

Kumar

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

45

Mahipal

Lomror

India

ALL-ROUNDER

GT

Uncapped

50

46

Kamlesh

Nagarkoti

India

ALL-ROUNDER

CSK

Uncapped

30

47

Vijay

Shankar

India

ALL-ROUNDER

CSK

Uncapped

30

48

Sanvir

Singh

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

49

Edhen

Tom

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

50

Prashant

Veer

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

51

Ruchit

Ahir

India

WICKETKEEPER

  

Uncapped

30

52

Vansh

Bedi

India

WICKETKEEPER

CSK

Uncapped

30

53

Mukul

Choudhary

India

WICKETKEEPER

  

Uncapped

30

54

Tushar

Raheja

India

WICKETKEEPER

  

Uncapped

30

55

Kartik

Sharma

India

WICKETKEEPER

  

Uncapped

30

56

Tejasvi

Singh

India

WICKETKEEPER

  

Uncapped

30

57

Raj

Limbani

India

BOWLER

  

Uncapped

30

58

Akash

Madhwal

India

BOWLER

RR

Uncapped

30

59

Sushant

Mishra

India

BOWLER

  

Uncapped

30

60

Ashok

Sharma

India

BOWLER

RR

Uncapped

30

61

Simarjeet

Singh

India

BOWLER

SRH

Uncapped

30

62

Naman

Tiwari

India

BOWLER

  

Uncapped

30

63

Kartik

Tyagi

India

BOWLER

  

Uncapped

30

64

Yash Raj

Punja

India

BOWLER

  

Uncapped

30

65

Vignesh

Puthur

India

BOWLER

MI

Uncapped

30

66

Karn

Sharma

India

BOWLER

MI

Uncapped

50

67

Shivam

Shukla

India

BOWLER

  

Uncapped

30

68

Kumar Kartikeya

Singh

India

BOWLER

RR

Uncapped

30

69

Prashant

Solanki

India

BOWLER

  

Uncapped

30

70

Wahidullah

Zadran

Afghanistan

BOWLER

  

Uncapped

30

71

Mayank

Agarawal

India

BATTER

RCB

Capped

75

72

Sediqullah

Atal

Afghanistan

BATTER

DC

Capped

75

73

Ackeem

Auguste

West Indies

BATTER

  

Capped

75

74

Reeza

Hendricks

South Africa

BATTER

  

Capped

100

75

Pathum

Nissanka

Sri Lanka

BATTER

  

Capped

75

76

Tim

Robinson

New Zealand

BATTER

  

Capped

75

77

Steve

Smith

Australia

BATTER

  

Capped

200

78

Rahul

Tripathi

India

BATTER

CSK

Capped

75

79

Sean

Abbott

Australia

ALL-ROUNDER

  

Capped

200

80

Michael

Bracewell

New Zealand

ALL-ROUNDER

  

Capped

200

81

Ben

Dwarshuis

Australia

ALL-ROUNDER

  

Capped

100

82

Zak

Foulkes

New Zealand

ALL-ROUNDER

  

Capped

75

83

Jason

Holder

West Indies

ALL-ROUNDER

  

Capped

200

84

Daryl

Mitchell

New Zealand

ALL-ROUNDER

  

Capped

200

85

Daniel

Sams

Australia

ALL-ROUNDER

  

Capped

100

86

Dasun

Shanaka

Sri Lanka

ALL-ROUNDER

GT

Capped

75

87

Matthew

Short

Australia

ALL-ROUNDER

  

Capped

150

88

Tom

Banton

England

WICKETKEEPER

  

Capped

200

89

Jordan

Cox

England

WICKETKEEPER

  

Capped

75

90

Shai

Hope

West Indies

WICKETKEEPER

  

Capped

200

91

Josh

Inglis

Australia

WICKETKEEPER

PBKS

Capped

200

92

Benjamin

McDermott

Australia

WICKETKEEPER

  

Capped

75

93

Kusal

Mendis

Sri Lanka

WICKETKEEPER

GT

Capped

75

94

Kusal

Perera

Sri Lanka

WICKETKEEPER

  

Capped

100

95

Tim

Seifert

New Zealand

WICKETKEEPER

RCB

Capped

150

96

Kyle

Jamieson

New Zealand

BOWLER

PBKS

Capped

200

97

Saqib

Mahmood

England

BOWLER

  

Capped

150

98

Adam

Milne

New Zealand

BOWLER

  

Capped

200

99

Lungisani

Ngidi

South Africa

BOWLER

RCB

Capped

200

100

William

Orourke

New Zealand

BOWLER

LSG

Capped

200

101

Mustafizur

Rahman

Bangladesh

BOWLER

DC

Capped

200

102

Chetan

Sakariya

India

BOWLER

KKR

Capped

75

103

Kuldeep

Sen

India

BOWLER

PBKS

Capped

75

104

Umesh

Yadav

India

BOWLER

  

Capped

150

105

Qais

Ahmad

Afghanistan

BOWLER

  

Capped

75

106

Rishad

Hossain

Bangladesh

BOWLER

  

Capped

75

107

Mohammad Waqar

Salamkheil

Afghanistan

BOWLER

  

Capped

100

108

Viyaskanth

Vijayakanth

Sri Lanka

BOWLER

  

Capped

75

109

Ankit

Kumar

India

BATTER

  

Uncapped

30

110

Rohan

Kunnummal

India

BATTER

  

Uncapped

30

111

Danish

Malewar

India

BATTER

  

Uncapped

30

112

Pukhraj

Mann

India

BATTER

  

Uncapped

30

113

Salman

Nizar

India

BATTER

  

Uncapped

30

114

Aman Rao

Perala

India

BATTER

  

Uncapped

30

115

Akshat

Raghuwanshi

India

BATTER

  

Uncapped

30

116

Manan

Vohra

India

BATTER

  

Uncapped

30

117

Yuvraj

Chaudhary

India

ALL-ROUNDER

LSG

Uncapped

30

118

Satvik

Deswal

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

119

Aman

Khan

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

120

Darshan

Nalkande

India

ALL-ROUNDER

DC

Uncapped

30

121

Vicky

Ostwal

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

122

Sairaj

Patil

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

123

Suyash

Prabhudessai

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

124

Mayank

Rawat

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

125

Harsh

Tyagi

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

126

Mangesh

Yadav

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

127

Salil

Arora

India

WICKETKEEPER

  

Uncapped

30

128

Ricky

Bhui

India

WICKETKEEPER

  

Uncapped

30

129

Rahul

Buddhi

India

WICKETKEEPER

  

Uncapped

30

130

Saurav

Chuahan

India

WICKETKEEPER

  

Uncapped

30

131

Yashvardhan

Dalal

India

WICKETKEEPER

  

Uncapped

30

132

Abhishek

Pathak

India

WICKETKEEPER

  

Uncapped

30

133

Kunal

Rathore

India

WICKETKEEPER

RR

Uncapped

30

134

Ravi

Singh

India

WICKETKEEPER

  

Uncapped

30

135

K.M

Asif

India

BOWLER

  

Uncapped

40

136

Sakib

Hussain

India

BOWLER

  

Uncapped

30

137

Mohammad

Izhar

India

BOWLER

  

Uncapped

30

138

Vidwath

Kaverappa

India

BOWLER

  

Uncapped

30

139

Vijay

Kumar

India

BOWLER

  

Uncapped

30

140

Vidyadhar

Patil

India

BOWLER

  

Uncapped

30

141

PV.Satyanarayana

Raju

India

BOWLER

MI

Uncapped

30

142

Onkar

Tarmale

India

BOWLER

  

Uncapped

30

143

Prithviraj

Yarra

India

BOWLER

  

Uncapped

30

144

Shubham

Agrawal

India

BOWLER

  

Uncapped

40

145

Murugan

Ashwin

India

BOWLER

  

Uncapped

30

146

Tejas

Baroka

India

BOWLER

  

Uncapped

30

147

K.C.

Cariappa

India

BOWLER

  

Uncapped

30

148

Kartik

Chadha

India

BOWLER

  

Uncapped

30

149

Pravin

Dubey

India

BOWLER

PBKS

Uncapped

30

150

Mohit

Rathee

India

BOWLER

RCB

Uncapped

30

151

Himanshu

Sharma

India

BOWLER

  

Uncapped

30

152

Bailapudi

Yeswanth

India

BOWLER

  

Uncapped

30

153

Rehan

Ahmed

England

ALL-ROUNDER

  

Capped

75

154

Cooper

Connolly

Australia

ALL-ROUNDER

  

Capped

200

155

Tom

Curran

England

ALL-ROUNDER

  

Capped

200

156

Bevon-John

Jacobs

New Zealand

ALL-ROUNDER

MI

Capped

75

157

Daniel

Lawrence

England

ALL-ROUNDER

  

Capped

200

158

George

Linde

South Africa

ALL-ROUNDER

  

Capped

100

159

Gulbadin

Naib

Afghanistan

ALL-ROUNDER

  

Capped

100

160

William

Sutherland

Australia

ALL-ROUNDER

  

Capped

100

161

Beau

Webster

Australia

ALL-ROUNDER

  

Capped

125

162

Taskin

Ahmed

Bangladesh

BOWLER

  

Capped

75

163

Richard

Gleeson

England

BOWLER

MI

Capped

75

164

Alzarri

Joseph

West Indies

BOWLER

  

Capped

200

165

Shamar

Joseph

West Indies

BOWLER

LSG

Capped

75

166

Riley

Meredith

Australia

BOWLER

  

Capped

150

167

Jhye

Richardson

Australia

BOWLER

  

Capped

150

168

Navdeep

Saini

India

BOWLER

  

Capped

75

169

Naveen

Ul Haq

Afghanistan

BOWLER

  

Capped

200

170

Luke

Wood

England

BOWLER

  

Capped

75

171

Kunal

Chandela

India

BATTER

  

Uncapped

30

172

Ayush

Doseja

India

BATTER

  

Uncapped

30

173

Qamran

Iqbal

India

BATTER

  

Uncapped

30

174

M.Dheeraj

Kumar

India

BATTER

  

Uncapped

30

175

Bhanu

Pania

India

BATTER

  

Uncapped

30

176

Sahil

Parakh

India

BATTER

  

Uncapped

30

177

Arsh Kabir

Ranga

India

BATTER

  

Uncapped

30

178

Adarsh

Singh

India

BATTER

  

Uncapped

30

179

Manoj

Bhandage

India

ALL-ROUNDER

RCB

Uncapped

30

180

Mayank

Dagar

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

181

Raghav

Goyal

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

182

Manvanth

Kumar

India

ALL-ROUNDER

DC

Uncapped

30

183

Abid

Mushtaq

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

184

Jalaj

Saxena

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

40

185

Atit

Sheth

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

186

Hritik

Shokeen

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

187

Jagadeesha

Suchith

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

188

Tanay

Thyagarajann

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

189

Joe

Clarke

England

WICKETKEEPER

  

Uncapped

50

190

Connor

Esterhuizen

South Africa

WICKETKEEPER

  

Uncapped

30

191

Ajitesh

Guruswamy

India

WICKETKEEPER

  

Uncapped

30

192

Siddharth

Joon

India

WICKETKEEPER

  

Uncapped

30

193

Tom

Moores

England

WICKETKEEPER

  

Uncapped

40

194

Bipin

Saurabh

India

WICKETKEEPER

  

Uncapped

30

195

Vishnu

Solanki

India

WICKETKEEPER

  

Uncapped

30

196

Hardik

Tamore

India

WICKETKEEPER

  

Uncapped

30

197

Sayan

Ghosh

India

BOWLER

  

Uncapped

30

198

Money

Grewal

India

BOWLER

  

Uncapped

30

199

Arpit

Guleria

India

BOWLER

  

Uncapped

30

200

Sunil

Kumar

India

BOWLER

  

Uncapped

30

201

Tristan

Luus

South Africa

BOWLER

  

Uncapped

30

202

Divesh

Sharma

India

BOWLER

  

Uncapped

30

203

Abhilash

Shetty

India

BOWLER

  

Uncapped

30

204

Irfan

Umair

India

BOWLER

  

Uncapped

30

205

Kuldip

Yadav

India

BOWLER

  

Uncapped

30

206

Manan

Bhardwaj

India

BOWLER

  

Uncapped

30

207

Shreyas

Chavan

India

BOWLER

  

Uncapped

30

208

Parikshit

Dhanak

India

BOWLER

  

Uncapped

30

209

Chintal

Gandhi

India

BOWLER

  

Uncapped

30

210

Dharmendrasinh

Jadeja

India

BOWLER

  

Uncapped

30

211

Amit

Kumar

India

BOWLER

  

Uncapped

30

212

Vishal

Nishad

India

BOWLER

  

Uncapped

30

213

Saumy

Pandey

India

BOWLER

  

Uncapped

30

214

Jhathavedh

Subramanyan

India

BOWLER

  

Uncapped

30

215

Muhammad

Abbas

New Zealand

ALL-ROUNDER

  

Capped

75

216

Charith

Asalanka

Sri Lanka

ALL-ROUNDER

MI

Capped

100

217

Roston

Chase

West Indies

ALL-ROUNDER

  

Capped

125

218

Liam

Dawson

England

ALL-ROUNDER

  

Capped

200

219

George

Garton

England

ALL-ROUNDER

  

Capped

75

220

Kyle

Mayers

West Indies

ALL-ROUNDER

  

Capped

125

221

Dwaine

Pretorius

South Africa

ALL-ROUNDER

  

Capped

100

222

Nathan

Smith

New Zealand

ALL-ROUNDER

  

Capped

75

223

Dunith

Wellalage

Sri Lanka

ALL-ROUNDER

  

Capped

75

224

Jason

Behrendorff

Australia

BOWLER

  

Capped

150

225

Tanzim

Hasan Sakib

Bangladesh

BOWLER

  

Capped

75

226

Matthew

Potts

England

BOWLER

  

Capped

75

227

Nahid

Rana

Bangladesh

BOWLER

  

Capped

75

228

Olly

Stone

England

BOWLER

  

Capped

125

229

Joshua

Tongue

England

BOWLER

  

Capped

100

230

Sandeep

Warrier

India

BOWLER

  

Capped

75

231

Sachin

Dhas

India

BATTER

  

Uncapped

30

232

Miles

Hammond

India

BATTER

  

Uncapped

30

233

Ahammed

Imran

India

BATTER

  

Uncapped

30

234

Vishvarajsinh

Jadeja

India

BATTER

  

Uncapped

30

235

Ayaz

Khan

India

BATTER

  

Uncapped

30

236

Daniel

Lategan

England

BATTER

  

Uncapped

30

237

Siddhant

Rana

India

BATTER

  

Uncapped

30

238

Aaron

Varghese

India

BATTER

  

Uncapped

30

239

Atharva

Ankolekar

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

240

Abdul

Bazith

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

241

Karan

Lal

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

242

Shams

Mulani

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

243

Ripal

Patel

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

244

Prince

Rai

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

245

Vivrant

Sharma

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

246

Utkarsh

Singh

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

247

Ayush

Vartak

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

248

Sanjay

Yadav

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

249

Sayed Irfan

Aftab

India

BOWLER

  

Uncapped

30

250

Esakkimuthu

Ayyakutti

India

BOWLER

  

Uncapped

30

251

Praful

Hinge

India

BOWLER

  

Uncapped

30

252

Pankaj

Jaswal

India

BOWLER

  

Uncapped

30

253

Kulwant

Khejroliya

India

BOWLER

GT

Uncapped

30

254

Ravi

Kumar

India

BOWLER

  

Uncapped

30

255

Rajan

Kumar

India

BOWLER

  

Uncapped

30

256

Safvan

Patel

India

BOWLER

  

Uncapped

30

257

Ishan

Porel

India

BOWLER

  

Uncapped

30

258

Purav

Agarwal

India

BOWLER

  

Uncapped

30

259

Jikku

Bright

India

BOWLER

  

Uncapped

30

260

Yash

Dicholkar

India

BOWLER

  

Uncapped

30

261

Arab

Gul

Afghanistan

BOWLER

  

Uncapped

40

262

Rakibul

Hasan

Bangladesh

BOWLER

  

Uncapped

30

263

Traveen

Mathew

Sri Lanka

BOWLER

  

Uncapped

30

264

Naman

Pushpak

India

BOWLER

  

Uncapped

30

265

Izaz

Sawariya

India

BOWLER

  

Uncapped

30

266

Roshan

Wagshare

India

BOWLER

  

Uncapped

30

267

Wesley

Agar

Australia

BOWLER

  

Capped

75

268

Binura

Fernando

Sri Lanka

BOWLER

  

Capped

75

269

Md Shoriful

Islam

Bangladesh

BOWLER

  

Capped

75

270

Joshua

Little

Ireland

BOWLER

  

Capped

75

271

Obed

McCoy

West Indies

BOWLER

  

Capped

75

272

Billy

Stanlake

Australia

BOWLER

  

Capped

75

273

R.S

Ambrish

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

274

Nikhil

Chaudhary

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

40

275

Krains

Fuletra

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

276

Macneil

Noronha

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

277

R

Rajkumar

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

278

Ninad

Rathva

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

279

Sunny

Sandhu

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

280

Shivalik

Sharma

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

281

Siddharth

Yadav

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

282

R.Sonu

Yadav

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

283

Waseem

Khanday

India

BOWLER

  

Uncapped

30

284

Atif

Mushtaq

India

BOWLER

  

Uncapped

30

285

Atal

Rai

India

BOWLER

  

Uncapped

30

286

C.Rakshann

Readdi

India

BOWLER

  

Uncapped

30

287

Manish

Reddy

India

BOWLER

  

Uncapped

30

288

Nishanth

Saranu

India

BOWLER

  

Uncapped

30

289

Deependra

Singh

India

BOWLER

  

Uncapped

30

290

Rajat

Verma

India

BOWLER

  

Uncapped

30

291

Rohit

Yadav

India

BOWLER

  

Uncapped

30

292

Emanjot

Chahal

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

293

Shubhang

Hegde

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

294

Bal

Krishna

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

295

Vihaan

Malhotra

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

296

Khilan

Patel

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

297

Delano

Potgieter

South Africa

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

298

Hardik

Raj

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

299

Sarthak

Ranjan

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

300

Parth

Rekhade

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

301

Tiaan

Van Vuuren

South Africa

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

302

Shreevatsha

Acharya

India

BOWLER

  

Uncapped

30

303

Sadek

Hussain

India

BOWLER

  

Uncapped

30

304

Shubham

Kapse

India

BOWLER

  

Uncapped

30

305

Aaqib

Khan

India

BOWLER

  

Uncapped

30

306

Sabir

Khan

India

BOWLER

  

Uncapped

30

307

Bayanda

Majola

South Africa

BOWLER

  

Uncapped

30

308

Srihari

Nair

India

BOWLER

  

Uncapped

30

309

Brijesh

Sharma

India

BOWLER

  

Uncapped

30

310

Aman

Shekhawat

India

BOWLER

  

Uncapped

30

311

Himanshu

Bisht

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

312

Shreyan

Chakraborty

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

313

Kanishk

Chouhan

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

314

Mayank

Gusain

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

315

Akash

Pugazhanthi

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

316

Abhimanyusingh

Rajput

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

317

Shubham

Rana

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

318

Arpit

Rana

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

319

Maramreddy

Reddy

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

320

Sagar

Solanki

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

321

Aryaman Singh

Dhaliwal

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

322

Daksh

Kamra

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

323

Vishal

Mandwal

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

324

Arfaz

Mohammad

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

325

Hemang

Patel

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

326

Mridul

Surroch

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

327

Anuj

Thakral

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

328

Parth

Vats

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

329

Lalit

Yadav

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

330

Nitin Sai

Yadav

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

331

Krish

Bhagat

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

332

Prerit

Dutta

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

333

Sammar

Gajjar

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

334

Nasir

Lone

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

335

Ishan

Mulchandani

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

336

Akhil

Scaria

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

337

Muhammed

Sharafuddeen

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

338

K.Ajay

Singh

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

339

Ritik

Tada

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

340

Luckyrajsinh

Vaghela

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

341

Mohamed

Ali

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

342

Madhav

Bajaj

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

343

Akshu

Bajwa

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

344

Varun Raj Singh

Bisht

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

345

Rishabh

Chauhan

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

346

Jack

Edwards

Australia

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

50

347

Dian

Forrester

South Africa

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

348

Dhurmil

Matkar

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

349

Shiva

Singh

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

350

Parikshit

Valsangkar

India

ALL-ROUNDER

  

Uncapped

30

