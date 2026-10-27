इन 2 राज्यों के बीच चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, इस दिन पीएम करेंगे उद्घाटन

भारत में अब दो राज्यों की कनेक्टिविटी और भी बेहतर होने जा रही है। इस कड़ी में 2 राज्यों के बीच भारतीय रेलवे की ओर से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी पहले ही मिल गई थी। अब इसके उद्घाटन की बारी आ गई है। इस कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर के अंत तक इसका उद्घाटन किया सकता है। इसके बाद राज्यों में रेलवे स्टेशनों की संख्या बढ़ने के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

किन 2 राज्यों के बीच चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस

भारत में गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी तक अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। यह ट्रेन बिहार के स्टेशनों पर रूकते हुए चलेगी, जिससे राज्य के जिलों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

सप्ताह में 3 दिन चलेगी ट्रेन

बिहार और गुजरात के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन सप्ताह में 3 दिन किया जाएगा। ऐसे में गुजरात से बिहार और बिहार से गुजरात जाने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात में रहेंगे, ऐसे में यह पूरी संभावना है कि वह 30 अक्टूबर को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं।