लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना क्या है? UP Free Bus Travel for Senior Women की पूरी जानकारी

Lokmata Ahilyabai Matrushakti Yojana UP 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की बुजुर्ग महिलाओं (Senior Citizens) के लिए यूपी सरकार ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना' शुरू की गई है। यह योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बुजुर्ग महिलाओं को तोहफे के रूप में देने के लिए लॉन्च किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के लिए क्या कहां? सीएम योगी आदित्यनाथ ने योजना शुरू करने के बाद सभी को कहा कि “जब भी महिला स्वावलंबन की बात होती है, तो हम सब 'लोकमाता' अहिल्याबाई होल्कर का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मरण करते हैं।” सीएम का इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की 60 साल और उससे अधिक आयु की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में सुगम, सुरक्षित और मुफ्त आने जाने की सुविधा प्रदान करना है।

‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना’ का नाम किस के नाम पर रखा गया? इस योजना को मालवा साम्राज्य की महान शासिका लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर शुरू किया गया है। यह पहल महिलाओं की आत्मनिर्भरता और गरिमा को बढ़ावा देने की दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। योजना की मुख्य डिटेल्स यहां देखें: इस योजना से राज्य की 1 करोड़ से अधिक बुजुर्ग महिलाओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद की जा रही है। आप इस योजना से जुड़ी सभी डिटेल्स जानने के लिए योजना की सभी डिटेल्स को नीचे दी गई टेबल से देख सकते हैं। योजना की मुख्य बातें ऑफिशियल जानकारी और नियम योजना का नाम लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना लाभार्थी उत्तर प्रदेश की निवासी, 60 साल या उससे अधिक आयु की महिलाएं मुख्य लाभ UPSRTC की सभी साधारण और राज्य बसों में हमेशा के लिए 100% मुफ्त यात्रा आवश्यक डॉक्यूमेंट्स ओरिजनल आधार कार्ड या वोटर पहचान पत्र रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता कोई पूर्व रजिस्ट्रेशन/फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, कंडक्टर को केवल ID प्रूफ दिखाना होगा। विशेष पहचान परिवहन निगम द्वारा पहचान को सुगम बनाने के लिए विशेष स्मार्ट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। लागू सीमा केवल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की बसों पर ही लागू