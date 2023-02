Dr APJ Abdul Kalam Mission 2023: छात्रों द्वारा बनाये गए 150 सैटेलाइट्स हुए लांच,यहां देखें हाइलाइट्स

Dr APJ Abdul Kalam Mission 2023: एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन-2023 को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से लांच किया गया है. यह छात्रों से जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम है.

इसकी पहल मार्टिन फाउंडेशन द्वारा की गयी है जो डॉ एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के साथ मिलकर इस मिशन को लांच किया है.

इस मिशन प्रोजेक्ट में 100 से अधिक सरकारी स्कूलों के कुल 2000 छात्रों ने हिस्सा लिया. इस लांच कार्यक्रम के दौरान तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन भी मौजूद थी.

Chengalpattu, TN | Dr APJ Abdul Kalam Satellite Launch Vehicle Mission 2023 was launched from Pattipulam village; with one hybrid rocket & 150 PicoSAT satellites. This is the first hybrid rocket: Dr Anand Megalingam, Founder & CEO of Space zone India pic.twitter.com/R5uOz2EMMm