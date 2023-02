Aero India 2023 : गरुड़ एयरोस्पेस ने लांच किया सौर आधारित ड्रोन 'सूरज', जानें इसकी 7 खूबियां

बेंगलुरु में आयोजित एयरो इंडिया शो में भारत के ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस (Garuda Aerospace) ने सौर आधारित ड्रोन 'सूरज' को लांच किया. यह ड्रोन हाई एल्टीट्यूड वाला आईएसआर ड्रोन है जिसे विशेष रूप से निगरानी कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है.

इस हाई टेक ड्रोन को डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष और रक्षामंत्री के वर्तमान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉ सतीश रेड्डी ने लांच किया. इसकी मदद से बॉर्डर एरिया की निगरानी में काफी मदद मिलेगी.

Former #DRDO chief & current principal scientific advisor of Defence Minister, Dr.Sathish Reddy unveiled our Solar Powered High Altitude ISR Drone #SURAJ at Aero India Show 2023!

1. यह हाई टेक ड्रोन हाई-रिज़ॉल्यूशन ज़ूम कैमरों और ड्रोन थर्मल इमेजरी का पेलोड ले जानें में सक्षम है,यह 10 किलो की अधिकतम के साथ उड़ान भर सकता है.

2. यह एक हाई एल्टीट्यूड वाला आईएसआर ड्रोन है जो विशेष निगरानी क्षमता के साथ वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है.

3. इस ड्रोन के J-आकार के पंख सौर-संचालित सेल से लैस हैं जो इसके प्राथमिक ईंधन स्रोत के रूप में काम करते हैं.

4. इस ड्रोन में एक सहायक बैटरी भी लगी हुई है जो अतिरिक्त प्रणोदन या आवश्यकतानुसार कम गति प्रदान करता है.

5. यह सौर आधारित ड्रोन, 12 घंटे तक उड़ान भर सकता है साथ ही यह 3000 फीट की ऊंचाई तक उड़ भर सकता है.

6. यह ड्रोन में ISR क्षमता है साथ ही यह उन्नत रीयल-टाइम प्रोसेसिंग के लिए AI, ML और बायोनिक चिप से भी लैस है. साथ ही यह रियल टाइम फोटो और वीडियो कैप्चर करने में भी सक्षम है.

7. कंपनी के मुताबिक अगस्त 2023 तक 'सूरज' ड्रोन उड़ान भरने में सक्षम होगा. जो विभिन्न निगरानी कार्यों में उपयोगी होगा.

गरुड़ एयरोस्पेस ने बताया कि इस ड्रोन को विशेष रूप से सेना के उपयोग के लिए तैयार किए गया है. इसकी मदद से विशेष रूप से बॉर्डर एरिया में निगरानी की जा सकती है. यह विशेष रूप से इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ ही BSF, CISF, के लिए मददगार साबित होगी. कंपनी के फाउंडर और सीईओ अग्निश्वर जय प्रकाश ने इसे देश की सुरक्षा में अहम बताया.

हाल ही में, गरुड़ एयरोस्पेस ने 22 मिलियन डॉलर का फंड जुटाया है जो ड्रोन क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी फंडिंग मानी जा रही है. गरुड़ एयरोस्पेस, 84 शहरों में 400 ड्रोन और 500 से अधिक पायलटों से लैस है.

गरुड़ एयरोस्पेस भारत का एक मानव-केंद्रित ड्रोन स्टार्टअप है, इसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गयी थी.

Had an interesting conversation on drones with @AgnishwarJ, founder of Garuda Aerospace along with @rithika_pm at #AeroIndia2023 in Bengaluru.



Congratulated them for raising $22 mn, one of the largest till date & wished them best for SURAJ, their flagship solar powered drone. pic.twitter.com/DtZpnEiCUE