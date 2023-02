International Mother Language Day: अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आज, ऐसे शुरू हुआ था इसे मनाने का सिलसिला

आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है. प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है. यह वर्ष 2000 से पूरे विश्व में प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है.

वर्ष 1999 में यूनेस्को ने 21 फरवरी को विश्‍व मातृभाषा दिवस के रूप में मनाएं जाने का ऐलान किया था. इसकी शुरुआत बांग्‍लादेश की पहल पर की गयी थी.

