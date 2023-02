PK Rosy: कौन थी पीके रोजी, जिनको गूगल ने अपने डूडल के माध्यम से किया याद?

गूगल ने अपने डूडल के माध्यम से आज मलयालम सिनेमा में पहली महिला लीड एक्ट्रेस पीके रोज़ी (PK Rosy) को उनके 120 वीं जयंती पर याद किया है.

गूगल आज पी.के. रोज़ी के सम्मान में अपने डूडल को उनकी याद में समर्पित किया है. रोजी को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था उन्होंने कम उम्र में ही मलयालम सिनेमा में अपने अभिनय का कौशल दिखाना शुरू कर दिया था.

पी.के. रोज़ी एक ऐसे युग में अपने अभिनय की मिशाल पेश की जब समाज के कई वर्गों में परफोर्मिंग आर्ट्स को हतोत्साहित किया जाता था. साथ ही आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक सकारात्मक उदहारण प्रस्तुत किया.

