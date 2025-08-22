Bihar Open School Exam: दिसंबर नहीं…अगस्त में होगी बिहार ओपन स्कूल की परीक्षा, तैयार हुए कंट्रोल रूम

Bihar Open School Exam: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) के अंतर्गत कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी हैं। परीक्षा अवधि के दौरान, अधिकारी एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे।

10वीं-12वीं की थ्योरी एग्जाम

दिसंबर 2024 चक्र के लिए बिहार ओपन बोर्ड परीक्षाएं अगस्त-सितंबर 2025 में आयोजित की जाएंगी। दोनों कक्षाओं की प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम अलग-अलग आयोजित की जाएंगी।

कैसे मिलेगा एडमिट कार्ड

BBOSE ने बिहार ओपन बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। संबंधित अध्ययन केंद्र प्रवेश पत्र डाउनलोड करके छात्रों को बांटेंगे। बता दें कि कोई भी छात्र अपने एडमिट कार्ड को खुद से डाउनलोड नहीं कर सकता है।

Bihar Open School Exam: नियंत्रण कक्ष

BSEB ने परीक्षाओं के सफल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक कंट्रोल रूम की भी स्थापित किया है। यह 20 अगस्त से 8 सितंबर तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दो पालियों में आयोजित होगी। यदि किसी व्यक्ति को परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कोई समस्या आती है, तो वे दिए गए फ़ोन नंबर 0612-2232227 या 0612-2232257 पर कंट्रोल रूप से संपर्क कर सकते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बिहार ओपन स्कूल परीक्षाओं की पूरी अंतिम तिथि नीचे दी गई है।