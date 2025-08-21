UK में पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के छात्र, यूपी सरकार की नई स्कीम उठाएंगी 45 लाख रुपये तक का खर्च

यूपी सरकार ने राज्य के युवाओं को नई उड़ान देने के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश के छात्रों को विदेश में जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश जाने से लेकर पढ़ने और खाने-पीने सभी चीजों को खर्च सरकार उठाएंगी। आइए जानते हैं इस योजना के लिए कैसे और कहां अप्लाई कर सकते हैं।

शिक्षा के प्रति राज्य के युवाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और नई पहल की है। बता दें कि यूपी सरकार की ओर से एक नई स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छात्र विदेश जाकर पढ़ाई कर सकेंगे, जिसका खर्च सरकार उठाएगी। बता दें कि विदेश में पढ़ने के दौरान छात्रों की ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस, रिसर्च फीस, रहने और आने-जाने खर्च सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रिटेन के FCDO के साथ एक समझौता किया है, जिसके अंतर्गत 'चेवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार स्कॉलरशिप योजना' की शुरुआत हुई है। क्या है योजना? इस योजना के अंतर्गत हर साल करीब पांच लाख छात्रों को ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप पर भेजा जाएगा। सरकार के अनुसार इस पहल से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और युवाओं को ग्लोबल स्तर पर लीडरशिप करने का मौका दिया जाएगा। इस स्कॉलरशिप की समय सीमा अभी 2025-26 से 2027-28 तक है। हालांकि, बाद में इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

कितना खर्च करेगी यूपी सरकार? इस योजना के तहत यूपी सरकार 50 प्रतिशत का खर्च वहन करेगी। वहीं बाकी खर्च UK सरकार की ओर से उठाया जाएगा। इस स्कॉलरशिप में ट्यूशन फीस, परीक्षा और अनुसंधान शुल्क, रहने का खर्च और UK आने-जाने का हवाई किराया सभी शामिल होगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हर छात्र की कुल लागत लगभग 45 लाख से 48 लाख रुपये (38,048-42,076 पाउंड स्टर्लिंग) होगी। इसमें यूपी सरकार 23 लाख रुपये देगी और बाकी FCDO UK द्वारा दिया जाएगा। कैसे कर सकते हैं अप्लाई? इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए आप नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं- सबसे पहले यूके की वेबसाइट www.chevening.org/scholarship पर जाएं।

यहां इंडिया सेक्शन चुनें और फिर Chevening Bharat Ratna Sri Atal Bihari Vajpayee Uttar Pradesh Rajya Sarkar Scholarships Yojana पर क्लिक करें।

एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां सही-सही भरें होंगी। हालांकि, यह लिंक अभी तक एक्टिव नहीं किया गया है।