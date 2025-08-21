UK में पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के छात्र, यूपी सरकार की नई स्कीम उठाएंगी 45 लाख रुपये तक का खर्च

SBI PO Prelims Result 2025 Soon
यूपी सरकार ने राज्य के युवाओं को नई उड़ान देने के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश के छात्रों को विदेश में जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश जाने से लेकर पढ़ने और खाने-पीने सभी चीजों को खर्च सरकार उठाएंगी। आइए जानते हैं इस योजना के लिए कैसे और कहां अप्लाई कर सकते हैं।

Aug 21, 2025, 14:36 IST
Uttar Pradesh Scholorship Program
शिक्षा के प्रति राज्य के युवाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और नई पहल की है। बता दें कि यूपी सरकार की ओर से एक नई स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छात्र विदेश जाकर पढ़ाई कर सकेंगे, जिसका खर्च सरकार उठाएगी। बता दें कि विदेश में पढ़ने के दौरान छात्रों की ट्यूशन फीस, एग्जाम फीस, रिसर्च फीस, रहने और आने-जाने खर्च सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रिटेन के FCDO के साथ एक समझौता किया है, जिसके अंतर्गत 'चेवनिंग-भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार स्कॉलरशिप योजना' की शुरुआत हुई है।

क्या है योजना?

इस योजना के अंतर्गत हर साल करीब पांच लाख छात्रों को ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप पर भेजा जाएगा। सरकार के अनुसार इस पहल से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा और युवाओं को ग्लोबल स्तर पर लीडरशिप करने का मौका दिया जाएगा। इस स्कॉलरशिप की समय सीमा अभी 2025-26 से 2027-28 तक है। हालांकि, बाद में इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

कितना खर्च करेगी यूपी सरकार?

इस योजना के तहत यूपी सरकार 50 प्रतिशत का खर्च वहन करेगी। वहीं बाकी खर्च UK सरकार की ओर से उठाया जाएगा। इस स्कॉलरशिप में ट्यूशन फीस, परीक्षा और अनुसंधान शुल्क, रहने का खर्च और UK आने-जाने का हवाई किराया सभी शामिल होगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हर छात्र की कुल लागत लगभग 45 लाख से 48 लाख रुपये (38,048-42,076 पाउंड स्टर्लिंग) होगी। इसमें यूपी सरकार 23 लाख रुपये देगी और बाकी FCDO UK द्वारा दिया जाएगा।

कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए आप नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं-

  • सबसे पहले यूके की वेबसाइट www.chevening.org/scholarship पर जाएं।

  • यहां इंडिया सेक्शन चुनें और फिर Chevening Bharat Ratna Sri Atal Bihari Vajpayee Uttar Pradesh Rajya Sarkar Scholarships Yojana पर क्लिक करें।

  • एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां सही-सही भरें होंगी। हालांकि, यह लिंक अभी तक एक्टिव नहीं किया गया है।

क्या बोले मुख्यमंत्री योगी?

छात्रवृत्ति योजना के शुभारंभ के अवसर पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह योजना प्रतिभाशाली छात्रों को विदेशों में शिक्षा, अनुसंधान और नेतृत्व के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी से प्रेरित है और उत्तर प्रदेश के युवाओं को वैश्विक शिक्षा और नेतृत्व में आगे बढ़ने में मदद करेगी। उन्होंने छात्रों से इस अवसर का लाभ उठाकर राज्य और देश का नाम रोशन करने का आग्रह किया। ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने कहा कि इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश के पाँच छात्रों को हर साल ब्रिटेन में अध्ययन करने के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति मिलेगी।


