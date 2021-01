भारत के ये IT टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स करते हैं सौ फीसदी प्लेसमेंट्स के साथ बेहतरीन कोर्सेज ऑफर

दुनिया के विभिन्न विकसित देशों की तरह ही आजकल हमारे देश भारत में अनेक बेहतरीन टेक्निकल, मैनेजमेंट, एकेडमिक और IT टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं. भारत के कुछ मेट्रोपोलिटन शहर जैसेकि, पुणे, अहमदाबाद, बैंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई अपने इन्हीं बेहतरीन टेक्निकल और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन्स के कारण स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के बीच काफी पसंदीदा डेस्टिनेशन्स हैं.

भारत के इन टेक्निकल और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन्स की सबसे खास बात तो यह है कि, भारत में फ्रेश जॉब्स में काफी कमी के बावजूद ये इंस्टीट्यूशन्स अपने स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट्स ऑफर करते हैं. इसके अलावा, इन टेक्निकल और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन्स की एक और खासियत यह है कि ये इंस्टीट्यूशन्स अपने सभी कोर्सेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को उपयोगी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी प्रदान करते हैं.

भारत में कुछ बेहतरीन IT टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहां आप अपनी पसंद या करियर की जरुरतों के मुताबिक सूटेबल टेक्निकल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. इस बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए ध्यान से पढ़ें यह आर्टिकल.

भारत के बेहतरीन IT टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स

अब हम आपके लिए भारत के बेहतरीन IT टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की एक लिस्ट पेश कर रहे हैं:

• IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट, चेन्नई

• IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट, हैदराबाद

• IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद

• IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट, बैंगलोर

• IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट, पुणे

• IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट, दिल्ली

• IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट, मुंबई

• IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट, कलकत्ता

• IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट, रांची

भारत में टेक्निकल कोर्सेज ज्वाइन करने का महत्त्व

हमारे देश में इन दिनों किसी सुप्रसिद्ध इंस्टीट्यूट से टेक्निकल कोर्सेज या IT टेक्निकल कोर्सेज करने का विशेष महत्त्व है क्योंकि ये कोर्सेज सफलतापूर्वक पूरे करने के बाद स्टूडेंट्स या यंग प्रोफेशनल किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट या IT सेक्टर में जॉब ज्वाइन करने के अलावा, अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं. भारत में जब जॉब मार्केट में सभी टैलेंटेड और क्वालिफाइड जॉब सीकर कैंडिडेट्स के लिए सूटेबल जॉब्स बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, तो ऐसे में कोई विशेष टेक्निकल क्वालिफिकेशन रखने वाले कैंडिडेट्स को अक्सर अपनी संबद्ध करियर लाइन में जॉब प्रेफ़रेंस भी जरुर मिल जाती है.

भारत के IT टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में उपलब्ध विभिन्न टेक्निकल कोर्सेज

जब भी स्टूडेंट्स अपने लिए किसी सूटेबल एकेडमिक, मैनेजमेंट या टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तलाश करते हैं तो उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता संबद्ध एकेडमिक, मैनेजमेंट या टेक्निकल इंस्टीट्यूट द्वारा ऑफर किये जा रहे विभिन्न एकेडमिक और टेक्निकल कोर्सेज ही होते हैं. इसलिए, इस आर्टिकल में हम इंडियन स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए कुछ विशेष IT टेक्निकल कोर्सेज की जानकारी पेश कर रहे हैं:

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नीक है, जिसमें एक कंप्यूटर अपने प्रोग्राम दिए जा रहे निर्देशों को समझने के बाद उन्हें सुरक्षित करता है और उनके आधार पर ही विभिन्न जरूरतों को समझते हुए अपने निर्णय देता है और फिर, इन निर्णयों के मुताबिक अपने सारे काम करता है. नैसकॉम और फिक्की की रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में आने वाले कुछ वर्षों में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की वजह से प्रमुख औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों जैसेकि, आईटी, रिटेल, फाइनेंस, टेक्सटाइल और ऑटो सेक्टर में बड़ी संख्या में नौकरियां सृजित होंगी.

नेटवर्किंग

देश-दुनिया की तकरीबन सभी कंपनियों और दफ़्तरों में कंप्यूटरों और सरवर के कारण नेटवर्क इंजीनियर्स की मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है. बेशक, जब तक दुनिया में कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा, तब तक जॉब मार्केट में नेटवर्क इंजीनियर की डिमांड बनी रहेगी.

एनालिस्ट

दुनिया भर में इन दिनों एनालिस्ट की जॉब सबसे ज्यादा डिमांड में है. भारत में आप डाटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट या डोमेन एनालिस्ट बन सकते हैं.

सॉफ्टवेयर टेस्टिंग

यह सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स इस समय देश में सबसे चर्चित कोर्सेज में से एक है, जोकि आपको IT सेक्टर में जल्द नौकरी दिला सकता है.

इनफॉर्मेशन सिक्योरिटी

भारत में इनफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी एक शानदार IT कोर्स है. इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, आप एथिकल हैकर या फिर किसी IT कंपनी के नेटवर्क के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं.

