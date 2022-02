CBSE Class 10 French Sample Paper for Term 2 Exam 2022: Practice Full Paper to Score Maximum Marks

CBSE Class 10 French Sample Paper is best to understand the pattern of question paper and level of questions for the Term 2 Board Exam. Practice the full paper thoroughly to score well in the exam.

CBSE Sample Paper of CBSE Class 10 French is provided here in PDF. This is the latest sample paper that has been released by the board for Term 2. The French sample paper reveals the question paper pattern for the CBSE Term 2 Exam 2022. Along with the sample paper, CBSE marking scheme is also provided below. This marking scheme has answers to all questions of the sample paper and it also mentions the step-wise marks for different answers. Download the CBSE Class 10 French Sample Paper and Marking Scheme from the links mentioned at the end of this article.

CBSE Class 10 French (018) Sample Question Paper for Term 2 Exam 2022:

Time: 2 hours

Marks: 40

Section A (Compréhension) 5 Marks

1.Lisez le texte et répondez aux questions suivantes. (5 au choix) (5X1=5)

LES (TRÈS) JEUNES ROIS D’ÉCHECS

GRAND MAÎTRE À 12 ANS

C’est le plus grand titre pour un joueur d’échecs « grand maître international ». Pour l’obtenir, il faut réussir à un certain nombre de matchs. Abhimanyu Mishra, un jeune américain d’origine indienne, a décroché ce titre à seulement 12 ans. Il est le plus jeune grand maître de l’histoire des échecs.

PASSIONNÉ DEPUIS TOUT PETIT

Abhimanyu a découvert les échecs à 2 ans et demi et à 5 ans, il battait déjà son père, qui lui a enseigné le jeu. À 7 ans, il est devenu champion national des États-Unis dans sa catégorie d’âge. Un autre jeune joueur suit ses traces de près.

DE RÉFUGIÉ À CHAMPION

Tani Adewumi rêve de devenir, lui aussi, le plus jeune grand maître de tout le temps. Ce garçon de 11 ans a changé la vie de sa famille. En 2017, ses parents, son frère et lui se sont réfugiés aux États-Unis à cause des violences dans leur pays, le Nigeria. Tani a découvert les échecs dans un centre pour réfugiés. Progressant très vite, il a commencé à gagner des tournois. Grâce à Tani, sa famille a pu quitter le refuge et s’installer dans une maison. En dehors de l’école, le garçon consacre tout son temps à sa passion. Il s’entraîne plusieurs heures par jour. Pas d’hésitation pour Tani, « Les échecs sont tout pour moi, c’est ma vie »

a. Regardez l’image, que comprenez-vous par le mot débutant?

b. Qui est le plus jeune grand maître dans l’histoire des échecs?

c. Quelle est la nationalité de ce jeune grand maître?

d. Quel est le pays d’origine de Tani?

e. Quand est-ce que la famille de Tani est venue en Amérique?

f. Où Tani, a-t-il découvert le jeu des échecs ?

g. Comment est-ce que Tani a pu changer sa vie et celle de sa famille ?

Section B (Expression écrite) 10 MARKS

Écrivez une lettre de 80 mots (1 au choix) (10X1=10)

a. à votre ami(e) français(e) en lui donnant des conseils pour rester en bonne santé.

b. à votre cousin(e) suisse partageant des idées pour protéger l’environnement.

c. à votre professeur de français en lui racontant comment vous vous êtes inscrit à une bibliothèque en France.

