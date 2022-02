CBSE Class 10 Spanish Sample Paper for Term 2 Exam 2022 with Marking Scheme (PDF)

CBSE Class 10 Spanish Sample Paper for Term 2 Exam can be downloaded in PDF here. Check this sample paper and its marking scheme to know the expected paper pattern and prepare accordingly for the board exam 2022.

CBSE Sample Papers 2022: The Central Board of Secondary Education (CBSE) has released the sample papers and marking schemes for all subjects of class 10 to help students prepare for the CBSE Class 10 Term 2 Exam 2022. We have provided in this article the sample paper of CBSE Class 10 Spanish. The pattern of Spanish question paper in the upcoming board exam will be similar to this latest sample paper. Therefore, all the class 10 students with Spanish as one of their subjects, should practice the CBSE sample paper thoroughly to score good marks in exam. Both the CBSE Class 10 Spanish Sample Paper and Marking Scheme can be downloaded in PDF format here.

CBSE Class 10 Spanish (096) Sample Question Paper for Term 2 Exam 2022:

Time allowed: 2 Hours

Max. Marks: 40 Marks

Instructions:

a. All questions in all sections are mandatory.

b. Please note the internal choices given in the various sections.

Also Read: CBSE Class 10 Spanish Term 2 Syllabus 2021-22

Sección - A

1. Lee el texto y responde a las preguntas: (2X3=6)

(Read the text and answer the questions)

Icaria

Pedro es de España y vive en la ciudad Icaria. Icaria es una ciudad con mucha historia. Está situada en la costa y no es muy grande, pero es moderna y dinámica. Icaria está dividida en cuatro grandes zonas: la zona sur, la zona norte, la zona este y la zona oeste. La zona sur es un lugar histórico. Está al lado del mar y tiene una playa preciosa. A Pedro le gusta pasar el fin de semana en la playa. La zona norte está situada bastante lejos del centro y del mar. Hay muchos árboles y zonas verdes en esta parte. Pedro trabaja en una escuela allí. Este año ha comprado una casa con jardín. La zona este es un lugar céntrico y es bastante elegante. Las calles son anchas y hay muchas tiendas de todo tipo. En esta zona estudian sus hijos, Manolo y Rosa. Ellos son muy traviesos y viven en la residencia de la escuela. No han podido venir a la casa este fin de semana porque tienen que preparar para los exámenes. La zona oeste tiene un gran parque y dos centros comerciales. Después de los exámenes de los niños, toda la familia pasará casi quince días en esta zona, los niños jugarán a las escondidas, comprarán muchos vestidos y celebrarán el cumpleaños de Rosa.

a) ¿Qué zona es céntrico? ¿Puedes describir la zona?

b) ¿Por qué los niños no han venido a la casa esta vez?

c) ¿Qué hará toda la familia después de los exámenes de los niños?

2. Lee los textos cortos y elige Verdadero o Falso: (2X2=4)

(Read the short texts and choose the answer- True or False)

a) Texto-1

Hoy la profesora nos ha explicado que es mejor que vayamos al colegio en bicicleta que en coche. Porque si todos vamos en coche, aumenta la contaminación y esto provoca el cambio climático.

- La contaminación provoca el cambio climático. (Verdadero / Falso)

b) Texto-2

Coral se ha mudado a una casa nueva. No conocía a nadie en su nuevo barrio. Un día, Coral estaba sentada en la puerta de su casa cuando se acercaron a ella Javi y Magda, dos hermanas que eran sus vecinas y le preguntaron si quería jugar con ellas. Desde entonces son muy amigas.

Coral les dijo que no quería jugar con ellas. (Verdadero/Falso)

.

.

.

Download the full sample paper from the link mentioned below: