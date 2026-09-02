CG Vyapam Teacher Bharti 2026: छत्तीसगढ़ में 1654 टीचर पदों के पदों पर आवेदन की आज अंतिम तिथि, इस लिंक से फटाफट करें Apply

CG Vyapam Teacher 2026 last Date: छत्तीसगढ़ के लोक शिक्षण निदेशालय ने ई और टी कैडर के तहत सरकारी स्कूलों में टीचर (टीजीटी कैटेगरी) के रिक्त पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) इन पदों की लिखित परीक्षा का आयोजन कराएगा, जिसे पहले छत्तीसगढ़ व्यापम के नाम से जाना जाता था। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, गणित, सोशल साइंस और कृषि विषय के लिए कुल 1654 रिक्त टीचर की भर्ती की जानी है।

इन पदों की पात्रता रखने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 07 अगस्त से 02 सितंबर 2026 को शाम 5.00 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

CG Vyapam Teacher Recruitment 2026 in English

CG Teacher Vacancy 2026 Apply Online

लोक शिक्षण निदेशालय, छत्तीसगढ़ ने 28 जुलाई 2026 को सरकारी स्कूलों में टीचर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) LST26 नाम के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले yapamcg.cgstate.gov.in और edu-portal.cg.nic.in पर जाकर विस्तृत विज्ञापन देख व डाउनलोड कर सकते हैं। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशयल वेबसाइट पर उपलब्ध होने के साथ नीचे टेबल में भी दिया गया है।